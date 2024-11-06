太寫實！YT影片「工程師猴子的一生」爆紅　一票人看哭：後勁好強

▲許多工程師看影片看到哭了。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者施怡妏／綜合報導

科技業高薪眾所皆知，但伴隨的是高工時、高壓的生活，以致於身體健康亮紅燈，網路上一則「工程師猴子的一生」爆紅，主角符合父母的期待，順利進到台積電上班，但無止境的加班，加上主管的苛責、繁重的專案，讓他壓力大到爆棚。不少工程師看了超有感，「太寫實了，細節滿滿啊」。

YouTube頻道「雞哥」發布的「工程師猴子的一生」，內容講述主角在傳統家庭的期待，和社會高薪大公司的光環下，進入台積電工作，成為一名製程工程師，沒想到公司內部卻是充滿了高壓、危險和無止境的加班，主管的苛責、繁重的專案、甚至危險的實驗，都讓主角在高壓下疲憊不堪。

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影片觀看次數累計20萬次，工程師們紛紛感嘆，「真的是看著看著PTSD都來了，作者應該真的有在神山工作可能包含其他同事的故事」、「太難過了太寫實了，我離開GG後，才有那種解脫的感覺」、「我老婆問我為什麼要對著手機螢幕大哭」、「最後那句讓我感觸良多，我那麼努力為了什麼？我好累」、「真的進去一年半就出來了，進去前都馬雄心壯志」。

就有網友在PTT發文，「原來當一個工程師有這麼辛苦喔？」一直以為工程師是個令人稱羨的工作，年薪百萬、分紅獎金拿不完，但是看完影片後才發現，原來工程師工作壓力超大，「我一直以為工程師就是顧機台、操作機台，生產面板、晶圓或是晶片之類的欸，有這麼辛苦喔？可是年薪百萬起跳欸」。

Dcard上也有網友討論，「還好待兩年多就跑了，有些新人甚至看苗頭不對，三個月就走，只能說抽到好單位的，祖宗有保佑」、「什麼工作都有他的辛苦，只是工程師薪水通常比平均好一點」、「慶幸當年沒面上神山設備，現在在豬屎屋2年就摸到（300萬）了，重點還爽爽的」。