裴洛西快哭了！賀錦麗認敗選　她在台下「撇嘴含淚」失落1幕曝光

▲ 裴洛西抵達賀錦麗敗選演說會場時看起來快哭了。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選仍在開票中，共和黨候選人川普已篤定當選，民主黨賀錦麗當晚臨時取消原定在母校霍華德大學的演說，直到隔天才露面承認敗選，成功連任眾議員的前眾院議長裴洛西也到場力挺，在賀錦麗現身以前更是一度眼眶含淚。

Sweet salty tears from Nancy Pelosi at Kamala’s concession speech today pic.twitter.com/HbTtyQGsXy — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 6, 2024

《福斯新聞》報導，裴洛西6日下午抵達華盛頓特區的霍華德大學，等待賀錦麗發表敗選演說時，媒體捕捉到她神情失落，不僅眉頭深鎖、沮喪撇嘴，眼裡還含著淚水，彷彿下一秒就要落淚，照片在X累積逾百萬次點閱，引發網友熱議。

不過她似乎很快就收拾情緒，其他照片中可見她含笑和現場人員互動，她對此則未回應媒體置評請求。

投票前川普和賀錦麗在民調上勢均力敵，預料將是場難分勝負的選戰，但川普一路領先震驚兩黨。而裴洛西與川普不滿彼此已久，經常在公開場合互相辱罵，本周在密西根的一場演說中，川普就曾稱裴洛西是個「邪惡、病態又瘋狂的……b開頭的那種人，但我不會說出來」。

裴洛西近期登上MSNBC時也批評川普，在集會上暗示「不介意媒體被槍殺」的言論顯示他大腦正迅速退化、認知衰退，無法撐完4年總統任期。川普陣營對此則回嗆，「唯一退化的就是裴洛西，她是個美國再也受不了的又老又貪的政客，應該回到被她徹底摧毀的舊金山，永遠別再回來」。