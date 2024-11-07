拜登致電恭喜川普勝選　邀赴白宮會面

▲美國總統拜登與總統當選人川普。（圖／路透）



文／中央社

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）今天致電恭喜他的繼任者川普（Donald Trump）勝選，並且邀請川普在「不久的將來」前來白宮會面。

法新社報導，白宮發表聲明指出：「總統拜登（與川普通話時）表達了確保政權順利轉移的承諾，並強調一起努力團結國家的重要性。」

根據白宮聲明，拜登也已經與副總統賀錦麗（Kamala Harris）交談，對她的歷史性選戰表達祝賀之意，拜登將於明天對全國發表談話，談論選舉結果及政權轉移。