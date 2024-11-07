藍黨團原告知會好好審財劃法！　吳秉叡批放煙霧彈：結果胡搞瞎搞

▲民進黨立委吳秉叡。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍召委陳玉珍昨在藍委保護下，僅花3分鐘就將《財劃法》送出委員會，引來批評。民進黨立委吳秉叡7日不滿地說，國民黨團幹部原本還口頭告知民進黨團幹部，一定會讓大家好好討論，好好發言，結果卻又胡搞瞎搞，這樣缺乏誠實及信用的作為，犧牲了多少人民的權益。

吳秉叡說，陳玉珍答應在財政委員會可以讓大家充分表達意見，也有聽他的建議，追加發函邀請各縣市政府代表列席，讓大家可以一起充分完善《財劃法》，國民黨幹部還口頭告知本黨團幹部說會好好審查，結果卻是欺騙全部的人，持續放煙霧彈，讓所有出席的委員、列席的機關人員都白來了，開會僅僅3分鐘就宣布送出財委會。

吳秉叡批評，人都到齊了也不討論，直接宣布送出委員會，國民黨是要跟人民隱瞞什麼？為什麼不公開透明好好審？而且還欺騙本黨的委員，他在開會前都還在研讀很多資料，想著準備今天可以好好地來問問《財劃法》版本奇怪的地方，也想問問各地方政府代表的意見，例如為什麼會有3%保留台北市的條款？是因為國民黨的版本經過試算，發現台北市的統籌分配款反而比原本還少，所以才從其他縣市挖錢去補台北市嗎？其他縣市的國民黨立委沒意見？國民黨執政的地方政府沒意見？全黨救萬安？這樣犧牲其他縣市人民，匡一筆200多億的錢特別給台北市？讓新北市至少就少了快30億，這樣合理嗎？新北市同意嗎？

吳秉叡強調，新北市人口超過400萬，全台最多，是台北市的1.6倍，新北需要更多社會福利資源來照顧市民，但是統籌分配的人均分配金額，長年都僅約台北市的一半，他要求，應有足夠的資源讓新北市人民獲得良好的照護及生活。