藍修財劃法中央預算大縮水　主計總處：要求保障一般性補助款不合理

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《財劃法》修正草案昨在藍綠激烈衝突過程中完成初審，依國民黨版本計算，明年度總預算歲出編列3兆1325億，扣除法律義務支出後還剩1兆3181億，然後依草案要再刪減6612億，可動支額數將只剩6569億。主計總處表示，在該狀況下，很多縣市的自有財源已經高過支出，「在這種情況之下，還要求保障2500億一般性補助款就非常不合理，屆時就不應該再繼續保障，且事權也應隨之由中央轉移到地方」。

行政院主計總處公務預算處長許永議今在院會說明，國民黨的修法版本要求中央釋出6612億，而且還要求保障一般性補助款，也就是114年是編2500億元要維持不能減少，「這對我們中央政府會造成重大影響」。

許永議估算，114年度的總預算歲出編列3兆1325億，扣除其中依法律義務支出的如人事費、勞健保、國民年金、老農津貼等完全不能刪減的項目，還剩下1兆3181億，「這部分要同額刪減6612億，刪減的比例達到50%、對半砍，這對中央的施政會造成非常大的影響，也不利於中央的運作」。

此外，藍委還指出，過去精省之前，中央和地方財政比例為60%比40%，但現在地方只剩25%，希望中央能夠歸還「消失的」15%。對此，許永議說，精省是中央接收省府的業務，所以省府的收入和支出都由中央政府承接，而且是收不抵支、還不夠1387億，且中央還承接8193億的債務，「所以沒有所謂收入要還地方的問題，這問題是不存在的」，因為中央是承接省府的業務，不是地方去承接省府的業務，這要特別說明。

許永議強調，國民黨版本要求中央釋出6612億，這樣地方的自有財源就大幅增加，甚至很多縣市的自有財源已經高出了支出，這種情況之下，再要求保障「一般性補助款」就是非常不合理，不應該再繼續保障。

至於事權移轉的部分，許永議說，如果地方要求要拿回這15%，「錢要隨同事權移轉，比如原本由省府和地方政府負擔的勞健保、老農津貼等，這些都要隨這些錢移轉給地方負擔，不能只調整歲入然後事權完全沒有討論」。

▲主計總處公務預算處長許永議出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



財政部國庫署長陳柏誠則說，既然要修正《財政收支劃分法》，就應該要好好的慎重修正，不然就會衝擊中央財政，也會讓各地方政府的財政分配更不平均，會引起更大的紛爭。

陳柏誠表示，昨天的會議本來有安排中央各部會，因為財劃法有一些相關的分配指標，都有涉及中央各部會，大家都有把相關意見回覆給財委會，22縣市也都很希望來表達看法，「但是比較遺憾的是，昨天的會議都沒有做這樣的討論，直接法案就送出財委會」。

陳柏誠強調，財政部國庫署基於是財劃法的主管機關，還是希望能審慎討論，未來在朝野黨團協商的時候，還是希望包括主計總處的一些想法還有會結合一些地方政府的意見，再好好的溝通協調。

▲財政部國庫署長陳柏誠出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）