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社會 社會焦點 保障人權

開庭砲火猛！蔡正元罵他「狼心狗肺」　金溥聰反嗆：思想封建

記者黃哲民／台北報導

國安會前秘書長金溥聰不滿被前立委蔡正元、名嘴陳文茜指為「藍白破局戰犯」，告2人求償共600萬元，台北地院今（6日）開庭，金表示今年（2024年）總統大選期間，絕沒做假民調宣稱國民黨候選人侯友宜排名第2，選前之夜不邀前總統馬英九站台，主因是馬提出「信習論」、恐影響侯選情，「侯友宜主動提出討論，輔選幹部一致決議」，蔡譏金受馬恩惠，重要關頭卻沒保護馬不受羞辱，「當然是忘恩負義、狼心狗肺」。法官諭知明年（2024年）1月15日再開庭。

▲▼侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（黑色上衣藍色牛仔褲）告前立委蔡正元（灰色立領上衣）求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委蔡正元（圖）被侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰提告求償600萬元，6日到台北地院出庭後受訪，批金受前總統馬英九恩惠、「每一粒米飯，都是靠馬英九」，卻忘恩負義。（圖／記者黃哲民攝）

陳文茜今沒出庭、委由律師代打，金溥聰與蔡正元親自出庭，2人數度針鋒相對，法官至少3度勸諭雙方「這裡不是政論節目、不要演講比賽」，要蔡針對本件批金的言論說出依據。

▲▼侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（黑色上衣藍色牛仔褲）告前立委蔡正元（灰色立領上衣）求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對，開完庭各自受訪時錯身而過。（圖／記者黃哲民攝）

▲侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（黑色上衣藍色牛仔褲），告前立委蔡正元（背對鏡頭灰色立領上衣）求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對，開完庭各自受訪時錯身而過。（圖／記者黃哲民攝）

蔡正元說，總統大選投票前的民調，侯友宜幾乎都排名老三，僅短暫上升到第2，時任侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，對外卻說侯民調是老二，「這就是假民調」，主因是金排斥藍白合、想辦法破壞藍白合，還開放不論藍白，只要願去國民黨黨部投票就算數，「這就是遊覽車選舉」，學界也對這種方式嗤之以鼻。

其次，蔡正元指出，當時侯友宜競選團隊幹部曾銘宗、李德維，開記者會喊話主張全民調決定藍白合的馬英九，已卸任別多管閒事、別出席侯的選前之夜，這種以下犯上舉動，在講究輩分倫理的國民黨很少見，金溥聰自詡軍令嚴謹，若無他授意，曾、李不敢這麼做。

▲▼侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（黑色上衣藍色牛仔褲）告前立委蔡正元（灰色立領上衣）求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委蔡正元（中）被侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰提告求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

蔡正元說金溥聰在政壇混這麼久，不可能不懂選前之夜不邀馬英九站台的政治意涵，此舉等於公然羞辱馬，何況金一輩子受馬的恩惠，若為支持新主子，在最後關頭任由屬下攻擊舊主子，「當然是嚴重的忘恩負義，我身為國民黨老兵，當然評論為『狼心狗肺』！」

金溥聰反擊蔡正元的「主子說」，代表蔡的思想陳腐封建，金強調自己從沒反對藍白合，而是當時認為應努力先讓侯友宜民調提升到第2，才不會被人嫌棄，更應以侯為正、柯文哲為副，選舉結果印證「我是對的，侯友宜贏了柯文哲100多萬票」。

▲▼侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（黑色上衣藍色牛仔褲）告前立委蔡正元（灰色立領上衣）求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

▲侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（右）告前立委蔡正元求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

金溥聰說侯友宜競選總統期間，競辦內參民調一直不好，他當時常自嘲「Blue Blue，憂鬱的藍軍」，選戰後期雖上升到第2，但始終沒贏過領先的民進黨候選人賴清德，最多和賴的民調達到抽樣誤差範圍內，「情形非十分樂觀」。

金溥聰表示，去年7月加入侯友宜競辦，就是為求國民黨勝選，「不是為他（侯）個人」，輔選期間從沒公布內參民調、從沒說過侯民調排名第2，他事先不知曾銘宗、李德維開記者會一事，他不可能刻意羞辱馬英九，不邀馬出席侯的選前之夜，主因是馬當時提出「信習論」。

▲▼侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（黑色上衣藍色牛仔褲）告前立委蔡正元（灰色立領上衣）求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

▲侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（右）告前立委蔡正元求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

馬英九今年1月10日，在外媒《德國之聲》刊登的專訪中，提出兩岸須和平對話、兩岸關係「必須相信習近平」，馬的說法距離同月13日的投票日僅約48小時，在此關鍵時刻，引發譁然。

金溥聰庭訊指出，侯友宜主動提議輔選幹部討論，是否適合邀請馬英九出席選前之夜，金說當時一一詢問在場輔選幹部，眾人一致認為若馬站台，一定會對「信習論」解釋很多，反而不利侯的選情，金強調自己「就事論事，尊重大家意見」，侯致電國民黨主席朱立倫告知，朱也同意競辦決定。

金溥聰表示自己是馬英九舊屬，對馬從無不敬，也因他謹守分寸、從不踰矩，才獲得馬信任，但蔡正元說他靠馬英九提拔拿到國民黨中山獎學金出國留學，這是很荒謬的講法，他考試第一名拿獎學金、豈能私相授受。金批蔡的說法純屬臆測，是毫無根據的惡意評論。

金溥聰與蔡正元均聲請傳喚馬英九基金會執行長蕭旭岑作證，金另聲請傳喚周姓記者，蔡聲請傳喚國民黨桃園市議員凌濤，金的律師團表示，若法官准許傳喚凌濤，請求增加傳喚曾銘宗與李德維，證明2人開記者會並非金下令所為。法官諭知有待合議庭評議是否准許，明年1月15日上午10點20分再開庭。

蔡正元開完庭受訪，挖苦金溥聰仕途全靠馬英九提拔，沒外交資歷可做駐美大使，沒黨務資歷可當國民黨秘書長，沒情報資歷仍任國安會秘書長，堪稱「前無古人、後無來者」、「每一粒米飯，都是靠馬英九」，金權大勢大，知道有人要攻擊馬，卻沒保護馬，「做人是這樣做的嗎？」

蔡正元表示，俗話說「吃果子要拜樹頭，吃人一口要還人一斗」，若他是金溥聰，「我會辭掉侯辦執行長，不會縱容任何人去攻擊馬英九」，金出庭卻說他思想封建迂腐。蔡揶揄「忘恩負義的人，不封建不迂腐，我這種知恩報恩的人是封建迂腐，不是很奇怪嗎？」

金溥聰受訪重申絕沒反對藍白合，絕沒做假民調推稱侯友宜排名第2，更沒藉此欺騙國民黨主席朱立倫。金自稱在政治大學擔任教職，教的就是民意理論與民意測驗，蔡正元說他做假民調，對他的學術名聲傷害非常大，「我一定要洗刷這個清白」。

金溥聰說，本案提告目的就是不讓名嘴任意污衊、沒有事實根據仍用粗鄙語言做人身攻擊，「這是我不能忍受的事情」。他說馬英九「是我的長官，我從未對他有不敬」，不讓馬在侯友宜選總統的選前之夜站台，是競選幹部共識，「我就事論事，我也支持」。

被問到是否感慨藍白破局、若侯柯搭檔參選是否情況改觀，金溥聰說「我不想多做評論，我認為藍白合，就是應該以侯友宜為正，柯文哲為副，選舉的結果說明一切」。

本案源於今年1月13日，國民黨「侯康配」（侯友宜搭配趙少康）輸掉總統大選後，蔡正元分別在陳文茜主持的電視政論節目，及另2個電視政論節目，指稱金溥聰是藍白合最大阻礙、做假民調欺騙國民黨，還罵「沒有馬英九，你金溥聰根本是垃圾」等語。

金溥聰回應蔡正元的說法「捏造事實、血口噴人」，連同蔡正元去年在臉書轉貼陳文茜文章的po文，告蔡求償4件言論各150萬元精神慰撫，共600萬元，並要求陳文茜對其中2件連帶賠償300萬元。

蔡正元先前出庭表示引用媒體報導，對可受公評之事合理評論。陳文茜前次同樣僅委任律師出庭代打，表示蔡po文與她無關，她在節目中沒附和蔡的說法，節目播出後她發表8點聲明，自認沒跟蔡共同侵害金的名譽。
 

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