川普再當選美國總統！地產大亨驚世一生　重返白宮榮耀之位

▲美國共和黨候選人川普成功當選。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依、王佩翊／綜合報導

美國共和黨候選人川普成功復仇，贏得2024美國總統大選，將重新入主白宮。儘管他在卸任美國總統後，面臨被推特封殺、遭到刑事指控等多項醜聞與危機，甚至遭遇暗殺，但他仍然克服萬難、華麗復出。《ETtoday新聞雲》則為您整理了川普的華麗一生。

▲雖然川普僅執政一屆就下台，政策影響力卻持續至今。（圖／路透）

繼承家業

1946年6月14日，川普出生於紐約一個德國移民家庭，13歲曾因在校行為不端被送去念軍校，之後在賓州大學華頓商學院（University of Pennsylvania's Wharton School）取得經濟金融學位。

由於父親就是房地產大亨，川普畢業後也順利進入家族企業，協助管理紐約市的住宅投資計畫，最終在1971年順利接班，並且正式改名為川普集團（Trump Organization）。由於爸爸年僅43歲就死於酗酒，讓他此生不菸不酒。

▲川普及現任妻子梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）



花花生活

川普的第一任妻子伊凡娜（Ivana Zelnickova）是捷克運動員兼模特兒，2人一共生下3個孩子，包括小川普、伊凡卡及艾瑞克，最後在1990年離婚。這場激烈的離婚官司當年佔據八卦專欄頭版，已於2022年去世的伊凡娜還一度提出家暴指控。

1993年，川普與第二任妻子、女演員梅爾普斯（Marla Maples）再婚，但女兒蒂芬妮僅2個月大時，就在1999年離婚。他的第三任、也是現任妻子，則是來自斯洛維尼亞的模特兒梅蘭妮亞（Melania Knauss），兩人2005年結婚並且育有一子巴倫，這個最小的孩子最近才滿18歲。

川普成為政治人物之後，持續面臨性行為不端及婚外情的指控。今年稍早，他因為否認女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）提出的性侵指控，被2個陪審團裁定誹謗罪成立，必須支付8800萬美元，但已提出上訴。

此外，川普也被判定34項重罪罪名，原因是偽造商業紀錄，以掩飾向A片女星暴風丹妮爾（Stormy Daniels）支付2006年婚外情的封口費。

驚世候選人

2015年6月，川普正式宣布競選白宮，他宣布美國夢已死，但也承諾使其重生，而且還會變得「更大更好」。在隨心所欲的演講中，川普會炫耀自己的財富與商業成功，指控墨西哥向美國運輸毒品、犯罪與性侵犯，並承諾讓該國為邊境圍牆付錢。辯論台上的強勢表現及爭議政策，替他吸引了崇拜的粉絲、激烈的批判者，還有大量的媒體關注。

儘管一直受到爭議影響，而且民調持續落後，但在「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號之下，川普於2016年以驚人勝利打敗希拉蕊，在2017年1月20日宣誓就職第45屆美國總統。

官司、醜聞纏身

川普的2016年競選團隊被指控與俄羅斯勾結，但在特別檢察官調查近2年之後，沒有發現共謀刑事犯罪。他也被指控施壓外國政府挖掘拜登醜聞，成為美國史上第三位被彈劾總統，但儘管被民主黨領導的眾議院彈劾，卻於共和黨領導的參議院獲判無罪。

2021年1月6日的國會暴動之後，川普的政治生涯似乎已經完蛋，許多金主與支持者發誓不再支持，甚至最親密盟友也公開切割。他沒有參加拜登就職典禮，而是舉家搬到佛羅里達州，但因為背後始終有一批忠誠支持者，對於共和黨依然保有強大影響力。

儘管許多人認為，川普要為共和黨2022年期中選舉的糟糕表現負責，他仍在不久後宣布投入2024年大選，並於黨內迅速領先，藉由逃避辯論、把炮口轉向拜登，在十幾名挑戰者之中勝出。

今年競選開跑之際，川普面臨來自4起刑事案件的91項重罪指控，但訴訟拖延戰術大致成功，其中3案不會在選前審理，情節最輕微的紐約州判決也被延遲到11月底。

▲川普7月在賓州造勢時遭暗殺未遂，他耳朵濺血、右手握拳舉高，不斷呼喊「戰鬥」。（圖／達志影像／美聯社）



遭遇暗殺

今年7月13日，川普在賓州造勢時遭暗殺未遂，幾天後在共和黨全代會上備受讚揚，連續第三度獲選總統候選人，也正式展開與拜登的第二次較量。不過隨後老對手拜登退選，改由副總統賀錦麗出線。