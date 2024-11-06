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情侶「早上晚上都要做1事」　他爆反感！全場吵翻：渾身不對勁

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO認為每天互道早安晚安，令他很煩躁。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「每天都要嗎？」一名男網友透露，女友要他每天互道早安與晚安，這讓原PO非常不適應，甚至認為是一件很累的事情，因此才詢問大家也都有這習慣嗎？文章曝光後，一票點頭認為「身在福中不知福」、「一定要每天早安晚安，不然渾身不對勁」；另一派網友則回應，「真的麻煩，有時候就很懶，問就是分手」。

一名男網友在Dcard以「每天和女友說早安晚安好累」為標題抱怨，他認為每天醒來與睡覺都要傳訊息給女友，猶如機器人每日請安的舉動，讓他感到很無趣，同時也好奇拋問「請問正常來說，情侶每天都要這樣嗎？」

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底下網友熱議，「交往3年了，每天都還是會互相講早安／晚安／我愛你，你是不是沒有很喜歡你女友」、「身在福中不知福」、「分手就沒這個困擾囉」、「是要發自內心說出來的那種，不是例行公事」、「我都說上班加油」、「早安，這兩個字不是早安，是想你了，或是拍個早餐分享日常也很好」、「想必沒喜歡才會這樣問」、「交往8年只剩早安」、「一定要每天早安晚安，不然渾身不對勁」。

也有網友認同原PO的想法，「早安晚安覺得煩+1，明明上班累得要死，還要好像心情很好身體很健康這樣問候」、「我自己是覺得沒必要啦，但每天都會有話題和對方分享」、「我是覺得沒必要，但是我男友都會自己傳給我，我就覺得我要回一下」、「真的麻煩，有時候就很懶，問就是分手」、「我覺得沒意義，跟男友也沒這樣過」。

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