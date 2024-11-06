情侶每月出1萬！他主張「共用錢包」很方便　網點出1問題：不公平

▲原PO不明白情侶為何不AA制。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人對於金錢、花費方式的想法都不太一樣，近日有網友發文表示，他實在不知道情侶交往為何不AA制？如果有個共用的帳戶，不是很方便嗎？他也強調，他所說的是交往期間而非婚後。貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「情侶交往有什麼好不AA制」為標題發文，提到他完全想不到情侶交往不AA制的理由，如果有共用的帳戶、共用錢包，不是很方便嗎？雙方每個月各放1萬元，只要是一起出門的花費，就從裡面扣即可。他也強調，自己所說的是交往期間，而非婚後。

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貼文曝光後，卻有網友認為，「各丟一萬其實不公平，因為男生通常食量比較大，這樣會變成男生花一樣的錢，卻能吃得比較多，所以真的要A，要每餐各付各的，然後都不要吃合菜，都吃一人一客的，這樣才會公平」、「各自丟一萬超級不公平，男生本來就吃比較多，共同金錢消耗更快，要求公平就各自付自己的」、「其實AA對食量有差異的情侶真的有影響，我男友食量非常非常大，比如說吃壽司，他一個人可以吃到$1000，我一個人吃$200，但還是從我們共同錢包裡出，我每次付錢都覺得很莫名其妙」。

還有網友回應，「反正你女友同意就好了啊，沒有逼迫你不AA，假如女友不肯，換一個不就好了」、「AA男去找AA女，不AA的去找不AA的」、「從來不交要AA的男朋友，約會的時候要我付錢就直接下一位了」、「超級不懂AA，我個人無法接受，所以我找了一個不會跟我AA的男友，雙方都談妥找到適合自己的方式就是最好的」。