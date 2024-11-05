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台南情侶雙屍命案！身體發黑現屍斑　姐收「弟家鑰匙」察覺有異

▲台南雙屍命案，情侶陳屍屋內明顯死亡。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南雙屍命案，情侶陳屍屋內明顯死亡。（圖／記者林東良翻攝）

文／CTWANT

台南市中西區5日傍晚驚傳一處公寓有對男女陳屍套房，死者為51歲陳男和44歲楊女，兩人躺在床上已出現屍斑，警方在下午4點左右接獲一名陳姓女子報案，表示收到弟弟留下的信件與鑰匙，卻未見到弟弟的人影，急忙前往警局通報協尋，未料竟發生如此憾事。

警方到場後，連忙拉起封鎖線展開調查。經查，並無發現外力介入之痕跡，初步排除他殺，據悉，台南市警二分局接獲三分局緊急協尋要求，稱一名陳姓女子收到胞弟寄來的遺書，希望警方能到陳男住處找人。

警方到達陳男住處，但敲門未獲回音，又再聯繫陳女請其帶鑰匙前來。警方進屋後，只見陳男、楊女陳屍在床上，一旁還有一鋼瓶，仰躺的陳男嘴唇已發黑，兩人身體也已現屍斑，另外，屋內當時仍開著冷氣，但現場無打鬥痕跡，兩人也無任何外傷，目前由鑑識人員採樣鑑定，同時通知家屬到場。

據了解，陳男日前寄出一封遺書給胞姊，內容提到原因，因怕連累家人等字眼，胞姊收到信連忙通報警方，希望能阻止憾事，可惜無力回天，只等到冰冷屍體。

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