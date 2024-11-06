高麗菜超種「爆量」亮紫色警報　農糧署示警：春節後恐崩盤

▲農民搶種高麗菜，出苗量已呈現「超種」的紫色燈號 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」專區最新公布，10月中旬高麗菜出苗量已達679萬株，呈現超種的「紫色燈號」，較近3年同期增加15%。農糧署副署長姚志旺示警，這批採收期約明年1月初，農曆春節前應有節慶需求，但11月切勿再超種，否則採收將與春節休市重疊，恐怕供過於求，導致量多價跌。

高麗菜是餐桌上常見的「國民蔬菜」，一年四季都有生產，特別喜愛在冷涼氣候生長，現在正值平地產區的產季，先前受颱風、豪雨影響，價格略有波動，目前每顆市價約百元上下，隨著颱風過後，農民正積極復耕。

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根據農糧署監控高麗菜種植數量，今年8至9月都還在390萬到540萬株的黃色燈號，10月上旬達到584.3萬株，首度出現「紅色燈號」警戒；到了10月中旬出苗量已達679萬株，首度出現超種的「紫色燈號」。

姚志旺表示，高麗菜從種植到採收約2到3個月，10月中旬種植的預計明年1月上市，剛好是農曆年前，市場需求量較大，預計造成的價格波動不會太大，但農糧署還是會密切關注，也呼籲農民不要再搶種，整體種植數量不宜超過600萬株，若11月持續超種，採收期間將落在春節過後，屆時消費力下降，恐怕造成高麗菜量多價跌。

根據農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」系統定義，高麗菜每旬（10天為1旬，每月3旬），出苗量540至600萬株為「紅色燈號」，代表已達警戒值；600萬株以上為代表「超種」的紫色燈號，10月中旬出苗量679萬株，已達「超種」的紫燈。

