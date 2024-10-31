菜價回跌2成　農糧署揭原因：颱風天買氣低迷

▲強颱康芮撲台，導致今天菜價短暫回跌。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

強颱康芮直撲台灣，帶動菜價波動。根據台北農產運銷公司最新統計，今（31日）蔬菜到貨比昨天減少約5%，但蔬菜交易均價為每公斤39元，卻比昨天下滑近2成，青江菜價格下跌24元；水果供應量較昨天增加約2.6%，價格卻比昨天下滑約13%。農糧署表示，主因是颱風導致買氣低迷，各菜種行情價格全面下跌。

受到強颱康芮將侵台的預期心理影響，昨天整體買氣上揚，各菜種行情價漲多跌少，蔬菜每公斤平均批發價48.2元，均價比颱風來襲前貴了5元，其中空心菜貴了5成，青椒1顆70元。

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不過，根據台北農產運銷公司最新統計，今天蔬菜到貨量為1469公噸，比昨天減少74公噸，減幅約5%，但蔬菜交易均價為每公斤39元，卻比昨天48.21元下滑近2成，各菜種行情價格全面下跌，其中青江菜價格下跌24元，大白菜下跌12元，花椰葉價格下跌8元。

在水果部分，根據台北農產運銷公司最新統計，今天水果到貨量約592噸，比昨天增加15噸、增幅約2.6%，但交易均價為每公斤51.9元，均價反而下跌7.87元，跌幅達13%。

農業部農糧署副署長姚志旺指出，今天蔬菜價格下滑，主因是康芮颱風即將侵台，堤防外水閘門關閉，造成周邊動線不佳停車不易，進場承銷的人明顯減少，雖然蔬菜整體到貨量減少，但承銷人購買意願薄弱，買氣低迷，交易市況較疲軟，各菜種行情價格全面下跌，水果狀況也類似。

至於之後菜價是否會上揚，姚志旺表示，仍要看颱風後續影響程度，相關產業單位也會密切掌握各項產品的市場價格波動，必要時會加強相關調節機制，穩定供需與確保民眾消費權益。