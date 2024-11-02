菜價大漲三成「萵苣貴41元」　農糧署：加強釋出庫存冷藏蔬菜

▲菜價大漲三成，農糧署將輔導農民團體加強調配釋出庫存冷藏蔬菜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

菜價連兩日上漲。根據台北農產運銷公司最新統計，今（2日）蔬菜到貨量比昨天大增逾3成，但因需求大於供給，蔬菜交易均價連兩天上漲，來到每公斤51.2元，比昨天上漲24%，其中萵苣菜大漲41元；水果供應量也比較昨天大增近3成，價格比昨天上漲27%。農糧署表示，將輔導農民團體加強調配釋出庫存冷藏蔬菜。

受到康芮颱風侵台及各地災情陸續傳出，昨起菜價止跌反彈。根據台北農產運銷公司最新統計，今天蔬菜到貨量為878公噸，比昨天增加219公噸，增幅約33%，也帶動蔬菜交易均價連續兩天上漲，來到每公斤51.2元，比昨天上漲近24%，各菜種價格漲多跌少，其中萵苣菜價格上漲41元，甘藍與花胡瓜上漲10元，大白菜上漲7元。

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在水果部分，根據台北農產運銷公司最新統計，今天水果到貨量約261噸，比昨天大增59噸、增幅達29%，交易均價連兩天上漲到每公斤70.4元，均價漲幅達27%。

農業部農糧署表示，今天蔬菜價格上揚，主要是因為部分產地交通正在恢復中，尚未正常供貨，雖然到貨量增加，但適逢周末進場承銷人明顯略增，市場需求量大於供應量，承銷人購買意願旺盛，買氣強勁讓交易市況熱絡，帶動各菜種行情價格漲多跌少。

雖然康芮颱風侵台，但農糧署指出，葉菜類西部主要產區受災輕微，評估後續可穩定供應，農糧署也會輔導農民團體加強調配釋出庫存冷藏蔬菜，並請全台量販通路配合推出優惠甘藍專區，讓消費者方便採購。