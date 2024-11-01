　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜價回升「青蔥上漲20元」　農糧署揭原因：颱風導致到貨量大減逾5成

▲颱風來襲，消費者到市場搶菜囤貨。（圖／記者楊惠琪攝）

▲康芮颱風侵台帶動菜價上漲，青蔥上漲20元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

康芮颱風侵台帶動菜價上漲。根據台北農產運銷公司最新統計，今（1日）蔬菜到貨比昨天大減55%，帶動蔬菜交易均價上漲到每公斤41.2元，比昨上漲5.6%，青蔥上漲20元；水果供應量同樣較昨天大減66%，價格也比昨天上漲約6.8%。農糧署表示，主因是颱風導致到貨量大幅減少，各菜種行情價格漲多跌少。

受到康芮颱風侵台預期心理影響，昨天買氣低迷，交易市況較疲軟，各菜種行情價格全面下跌，水果狀況也類似。不過，隨著颱風登陸及各地災情陸續傳出，加上到貨量減少，也帶動菜價回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台北農產運銷公司最新統計，今天蔬菜到貨量為658公噸，比昨天減少811公噸，大減約55%，也帶動蔬菜交易均價回升到每公斤41.2元，比昨天39.03元上漲近5.6%，各菜種價格漲多跌少，其中青蔥價格上漲20元，蕹菜上漲18元，胡瓜上漲3元。

在水果部分，根據台北農產運銷公司最新統計，今天水果到貨量約202噸，比昨天大減390噸、減幅達66%，交易均價也回升到每公斤55.5元，均價漲幅達6.8%。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，今天蔬菜價格上揚，主因受到康芮颱風影響，各地交通尚在恢復中，大部分產地未正常供貨，加上堤防外水閘門持續關閉影響，導致承銷人購買意願趨緩，由於到貨量大幅減少，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。

至於未來菜價是否為持續上漲，姚志旺表示，還要觀察颱風對產地的整體影響狀況，未來也會根據市場狀況，再決定是否要釋出冷藏庫存蔬菜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／桃園15歲男學生颱風夜墜樓！　無呼吸心跳搶救中
康芮過後「蚯蚓大軍」爬滿整條街！　頭皮發麻畫面曝
快訊／索賄1300萬　台南前議長郭信良遭重判13年
「台北市容嚇死人」他怒上班大亂！　網吵翻：放假一定被罵
台中小吃店火警　夫妻1死1傷
便道被沖毀！　高雄桃源3里成孤島
蘇花大坍方！隧道口「慘剩一條縫」　驚人畫面曝光
快訊／今開延押庭！　柯文哲「雙手上銬」抵達北院
幫家人買晚餐！台北男遭電桿壓頭慘死　媽含淚認屍
家寧嘴唇顫抖認分手！　哽咽畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

風超強！西門町的「西」瞬間吹爆　行人嚇壞：差點被砸死

台灣獲國際認可「非洲豬瘟非疫國」　與日本並列「東亞唯二」

豪大雨轟炸「34處省公路封閉或災阻」　視風雨搶通

花6600住阿里山「被跳蚤咬到毀容」　民宿道歉：不應該出現的缺失

見北市1狀況急嘆「今天應該要放假？」　大巴司機：真的很危險

海警還沒解除「交通船今117班停航」　國內外班機取消192架次

台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」　網愣：是真的

「台北市容嚇死人」他怒上班大亂！PTT吵翻：放假一定被罵死

預測有不確定性　吳德榮：停班課是風險管理「多停班是繳保費」

康芮襲台／昇空車+吊臂車！台電日夜搶修　嘉義7077戶仍停電

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

風超強！西門町的「西」瞬間吹爆　行人嚇壞：差點被砸死

台灣獲國際認可「非洲豬瘟非疫國」　與日本並列「東亞唯二」

豪大雨轟炸「34處省公路封閉或災阻」　視風雨搶通

花6600住阿里山「被跳蚤咬到毀容」　民宿道歉：不應該出現的缺失

見北市1狀況急嘆「今天應該要放假？」　大巴司機：真的很危險

海警還沒解除「交通船今117班停航」　國內外班機取消192架次

台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」　網愣：是真的

「台北市容嚇死人」他怒上班大亂！PTT吵翻：放假一定被罵死

預測有不確定性　吳德榮：停班課是風險管理「多停班是繳保費」

康芮襲台／昇空車+吊臂車！台電日夜搶修　嘉義7077戶仍停電

英媒最新民調「川普49%領先賀錦麗46%」　她預測川普將勝選

卓榮泰表態反對修《財劃法》　李彥秀批：完全漠視人民的需求

風超強！西門町的「西」瞬間吹爆　行人嚇壞：差點被砸死

康芮襲台！宜蘭南澳傳災情　產業道路淘空...整排電線桿全倒

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

台南市智慧路邊停車計費系統創紀錄　一舉囊獲第22屆金擘獎三大獎

夫只留一張字條就跑了　妻遭債主追上門心寒放生他

立院多棵路樹遭連根拔起「橫穿路面」砸對巷民宅　部會官員淪受災戶

郭智輝菲國送電論「每度高於4元就不買」　曝專家學者計算過

栢麗廳下殺7折！ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包　敘日買5送1

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

20樓陽台快被康芮吹走　住戶人肉拔河

康芮陸海警解除時間曝　15縣市大豪雨特報

更多熱門

相關新聞

星宇遇強風疑落地重飛　民航局：要求停飛調查

星宇遇強風疑落地重飛　民航局：要求停飛調查

康芮颱風造成多架航班受影響，星宇航空日本沖繩飛回台灣的JX871班機，在桃園機場降落時在地面「彈跳」了一下後緊急重飛。對此民航局表示，已要求停飛、駕駛員停止任務派遣，將依程序進行調查。

康芮吹出「台北7年來最猛」颱風夜！　粉專：地形加持的錯

康芮吹出「台北7年來最猛」颱風夜！　粉專：地形加持的錯

康芮吹斷「新光三越A9招牌」　橫躺變川越

康芮吹斷「新光三越A9招牌」　橫躺變川越

快訊／嘉義縣新增2校停班課　共4鄉9校停班課

快訊／嘉義縣新增2校停班課　共4鄉9校停班課

英美「追風人」直擊康芮狂風：簡直是野獸

英美「追風人」直擊康芮狂風：簡直是野獸

關鍵字：

菜價康芮颱風農糧署

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面