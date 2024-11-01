菜價回升「青蔥上漲20元」　農糧署揭原因：颱風導致到貨量大減逾5成

▲康芮颱風侵台帶動菜價上漲，青蔥上漲20元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

康芮颱風侵台帶動菜價上漲。根據台北農產運銷公司最新統計，今（1日）蔬菜到貨比昨天大減55%，帶動蔬菜交易均價上漲到每公斤41.2元，比昨上漲5.6%，青蔥上漲20元；水果供應量同樣較昨天大減66%，價格也比昨天上漲約6.8%。農糧署表示，主因是颱風導致到貨量大幅減少，各菜種行情價格漲多跌少。

受到康芮颱風侵台預期心理影響，昨天買氣低迷，交易市況較疲軟，各菜種行情價格全面下跌，水果狀況也類似。不過，隨著颱風登陸及各地災情陸續傳出，加上到貨量減少，也帶動菜價回升。

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根據台北農產運銷公司最新統計，今天蔬菜到貨量為658公噸，比昨天減少811公噸，大減約55%，也帶動蔬菜交易均價回升到每公斤41.2元，比昨天39.03元上漲近5.6%，各菜種價格漲多跌少，其中青蔥價格上漲20元，蕹菜上漲18元，胡瓜上漲3元。

在水果部分，根據台北農產運銷公司最新統計，今天水果到貨量約202噸，比昨天大減390噸、減幅達66%，交易均價也回升到每公斤55.5元，均價漲幅達6.8%。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，今天蔬菜價格上揚，主因受到康芮颱風影響，各地交通尚在恢復中，大部分產地未正常供貨，加上堤防外水閘門持續關閉影響，導致承銷人購買意願趨緩，由於到貨量大幅減少，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。

至於未來菜價是否為持續上漲，姚志旺表示，還要觀察颱風對產地的整體影響狀況，未來也會根據市場狀況，再決定是否要釋出冷藏庫存蔬菜。