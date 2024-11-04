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海馬斯多管火箭首批10月順利抵台　58砲指部已執行接裝訓練

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

記者陶本和／台北報導

軍方人士4日證實，台灣對美軍購的29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），首批已於10月運抵台灣，且目前已由陸軍58砲指部實施接裝訓練。此案，射程可達300公里，具有導向功能的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS），可強化跨區增援及源頭打擊能力。值得注意的是，10月下旬，美國、日本大規模的「利劍25」軍演中，也首次驗證海馬斯多管火箭進駐石垣島的聯合打擊能力。

台灣對美軍購案，本來是向美方訂購11套的海馬斯多管火箭系統，不過後來因不增購40門M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，改增購18套海馬斯；換言之，我國購買海馬斯總數達29套，而第一批則在今年10月順利運抵台灣，並且由陸軍58砲指部實施接裝訓練。

陸軍58砲指部目前建置裝備為國造雷霆2000多管火箭，在海馬斯接裝訓練前後，該單位也將針對人力進行相關調節與規劃。至於相關部署上，首批11套會優先安排在台灣西部地區，後續會再北、中、南與澎湖等作戰區，各增設多管火箭飛彈連。

值得注意的是，今年10月23日起美國、日本等國，在沖繩等地進行正版的「利劍25」軍演，該演習行之多年，但今年的參演人數本來估計4萬5000人，後來實際參演規模達到5萬人，比環太平洋軍演的2萬5000人還要更多，演練科目主要驗證美日投射兵力至第一島鏈的相關部署；此外，也是首次在與那國島驗證魚鷹直升機，以及海馬斯多管火箭（HIMARS）進駐石垣島，等同在台灣附近建立兩大橋頭堡。

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