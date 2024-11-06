高鐵如廁維持同姿勢「4分鐘警鈴響」　他嚇到急穿褲！一票笑翻

▲原PO在高鐵上廁所，意外觸發警鈴。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前到高鐵的無障礙廁所解放，因為便祕久坐的關係，維持同一個姿勢超過4分鐘，觸發了警報器，這讓他驚慌失措，趕緊起身擦屁股。貼文掀起討論，有網友認為4分鐘太短了。對此，高鐵曾說明，4分鐘是發生意外時，搶救的黃金時間。

有網友在Threads發文，無障礙廁所的牆上有一個告示，若使用者在4分鐘內保持同一個姿勢不動，感應器就會發出警報並通知站務員。原PO因為便秘緣故，在馬桶上坐太久，怎料警報器真的開始響起，嚇得他趕快起身，「高鐵廁所真的有在偵測，是不是大便大太久」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「4分鐘也太短了，這是擾民了吧」、「怕有人跌倒昏迷吧，手做一下動作或是抬一下頭」、「我之前在台中捷運站大便邊玩手遊，過了10多分鐘，有人敲門問我，先生需要協助嗎」、「因為像這類公廁，他們應該都是預設使用者便到臨門才會進來用，所以太長時間在裡面，會被懷疑出事了的話，這挺合理」。

還有網友笑喊，「我前公司也有感應器，也是大約4分鐘，但他不是發出聲響通知保全，而是直接關掉廁所所有燈」。

事實上，高鐵曾說明，為防止使用者於無障礙廁所內發生意外無人知曉，設有紅外線偵測裝置，使用者超過4分鐘未有任何動作時，將發出警示，考量使用者於廁所內發生意外時，4-6分鐘是搶救的黃金時間。

北捷也設有限時裝置，只要民眾在廁間待超過30分鐘就會響起警報器，超過15分鐘也可能有站務人員會前來關心，該功能為關心機制，車站人員接獲警示後，會派員前往適時關心並提供協助，車站人員也可掌握廁間使用情形。