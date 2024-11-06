炸彈威脅！賓州投票所緊急關閉　警犬出動搜索

▲圖為賓州切斯特郡處理郵寄選票的地點。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選正在開票中，賓州切斯特郡（Chester County）選舉工作人員5日晚間透露，切斯特郡政府服務中心收到炸彈威脅，此處就是選民服務中心所在位置。目前大樓內部人員已緊急疏散，警犬出動搜索建築物。

CNN援引切斯特選舉委員會主席麥斯威爾（Josh Maxwell）說法指出，選民親自投票的選票已在5日晚間8時過後送達，郵寄選票則是在不同地點進行後續流程。由於收到炸彈威脅，麥斯威爾稱，警犬目前已出動搜索該建築物，若無發現異狀，大樓就能隨時恢復使用。

33歲選民馬特（Matt Smitreski）透露，當時建築物外站著許多人，在走道大樓前方後，安全人員告知由於炸彈威脅的關係，暫時無法進入建築物內，需要繼續等待，之後才能返回投票。

這只是選舉日多個搖擺州其中一起炸彈威脅事件。同樣在賓州，克利爾菲郡（Clearfield County）的投票時間已延長至當地晚間9時，原因是行政大樓在投票進行期間收到炸彈威脅。

在此之際，美國大選開票仍在持續進行中，截至台灣6日上午10時25分，賓州由賀錦麗奪下94萬張普選票，領先川普71萬張票。