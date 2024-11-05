高鐵乘客癲癇發作「10幾人衝去救人」！她目睹全程感動：都是天使

▲原PO忍不住大讚「台灣人好棒」。（示意圖／記者李姿慧攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前搭乘高鐵，聽到廣播說「車上有人急需醫療協助」，身旁的阿姨馬上拿起包包往前衝，並有超過10位乘客也跟隨著前往，還有人邊跑邊呼喊「前面的幫忙按開車門！」原來是因為有乘客癲癇發作，這一幕讓她看了很感動，不少網友看完後大讚，也釣出交通部回應。

女網友在Threads發文，搭乘高鐵北上時，廣播突然說「車上有人急需醫療協助」，身旁的阿姨買上抓著包包往前衝，大約10人跟著往前衝，邊跑邊呼喊「前面的幫忙按開車門！」這一幕讓她看了超感動。

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搭乘該班列車的女網友回文，本來在睡夢中，突然聽到有人大喊「需要醫生」，原來是乘客癲癇發作，接著一群人幫忙按緊急鈴，廣播後馬上就有十幾人抵達車廂，「其中還包含台大醫院義診團」。最後，高鐵在新竹站臨停，讓癲癇病患下車就醫。

對於高鐵人員的快速反應和流暢的協調能力，她給予高度讚揚，目睹整個過程後，感動得起了雞皮疙瘩，「台灣人真的好棒，謝謝我們身邊的醫護人員，你們都是天使」。

貼文吸引超過萬名網友按讚，交通部也在底下留言，當高鐵列車組員發現旅客身體不適時，會立刻確認旅客狀況，透過廣播尋求車上醫護人員協助，並會通報行控中心尋求車站支援，在下個車站臨停，讓旅客下車就醫，「感謝每一位體諒的乘客，也謝謝熱心的民眾，我們會繼續持續優化旅運SOP」。