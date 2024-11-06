遭民進黨立委壓桌打！　陳玉珍：我現在非常恐懼

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立院財政委員會今（6日）續審《財劃法》部分條文修正草案，朝野立委再度爆發嚴重肢體衝突，現場互嗆聲不斷，一片混亂。召委陳玉珍更因只花三分鐘將法案送出財政委員會，引來綠營不滿，雙方爆發肢體衝突，陳玉珍一度被打到桌上。事後，陳玉珍受訪表示，「郭國文現在已經讓我非常恐懼！不知道會做什麼動作，連還手都沒辦法」。

陳玉珍指出，民進黨有不同意見也尊重，有很多條文都是保留，送到朝野協商，過程中也進行復議，把程序完備、走完。今日財劃法修正草案已經完整送出委員會，要送交院會，還要經過朝野協商。希望民進黨委員在黨團協商時，不要再進行不好的示範。

對於民進黨不滿，陳玉珍先說，她對郭國文感到恐懼，不知道要做什麼動作，覺得有點害怕。陳再說，「你們打我，我連還手都沒辦法。剛剛有開會，我也準備這麼多，你有看到嗎？我有準備啊！你知道我們在修正哪幾條嗎？你不知道吧？每個選區委員都希望爭取地方預算，這麼多委員都是希望各地預算可以充足，建設地方」。

陳玉珍續指，民進黨雖然喜歡中央集權，但是地方需要建設，地方需要發展，財劃法是重要法案，謝謝所有黨團委員，凌晨5時多、6時多就過來。團結且有秩序的作戰，順利送出財委會。國民黨加油，地方的勝利，全國各縣市的勝利，所有人民的勝利。

