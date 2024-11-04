電價狂漲！北捷稱「漲票價是時間問題」　蔣萬安再喊話中央

▲蔣萬安主持康芮颱風災後復原第4次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司近3年電價漲幅達75％，導致成本增加14億元，將於11月董事會中討論策略；有議員認為票價應遵循「使用者付費」，但也擔心降低乘客搭乘意願，北捷總經理黃清信稱，會持續推廣副業因應，但「漲價只是時間問題」。對此，台北市長蔣萬安4日再度喊話中央，給予大眾運輸優惠專案。

蔣萬安4日上午原訂無公開行程，但臨時新增到災害應變中心主持康芮颱風災後復原第4次工作會報，會後接受媒體訪問。針對黃清信稱「漲票價只是時間問題」，漲價的時間點為何？蔣萬安表示，自己先前多次強調，因為整體電價調整，造成北捷整體營運上非常沈重的負擔，整體電費的佔比每一年都大幅度增加。

蔣萬安提及，台北捷運每天載客量最高到200萬人次，還是希望中央包含經濟部在內，對於大眾運輸要做評估跟考量，給予優惠專案，才能夠減輕營運的負擔，同時也持續帶給市民便利、舒適的交通工具。

媒體追問，倘若中央一直沒有回的話，最後結論是不是就是漲票價？蔣萬安說，北捷一定會做一個整體考量，總經理也有談到怎麼樣除了節流同時開源，透過各種方式持續維持穩定永續的經營，帶給市民便捷的大眾交通工具及整體綠運輸，「我想這個北捷都會做一個整體考量」。