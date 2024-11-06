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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍遭綠暴打到桌上！　王鴻薇心疼：奉勸民進黨別再做不法行為

▲財委會召委陳玉珍主持會議，台下張嘉郡、陳菁徽與蔡易餘發生推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會召委陳玉珍主持會議，台下張嘉郡、陳菁徽與蔡易餘發生推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

《財劃法》6日在國民黨立委人牆保護下，召委陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即宣布散會，引來綠營強烈不滿，藍綠爆發嚴重肢體衝突，陳玉珍更一度被打到桌上。國民黨團首席副書記長王鴻薇會後表示，看到陳玉珍被打到桌上她非常心疼，「奉勸民進黨，不要在陳玉珍落單的時候，再對陳玉珍做什麼不法的事情」。

藍綠6日再戰《財劃法》，各部會及地方官員都受邀前來財政委員會報告、備詢，但陳玉珍逕自宣布逐條討論，遇有異議條文直接宣布保留，僅花三分鐘就將法案送出委員會，而北上的高雄市長陳其邁坐在台下，等不到發言機會。

王鴻薇會後受訪表示，今天衝突不斷，但整個財劃法已經開了5、6次審查會，所有委員也都有發言，但週一民進黨團他們的委員衝突不斷，還搶議事人員文件。

▲國民黨立委陳玉珍宣布財委會散會，遭民進黨立委賴惠員等人追打。（圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇說，國民黨團的版本是黨部智庫提供的，智庫召集執政縣市一起開會討論出的版本，今天該版本送出委員會，後續到朝野協商還可以協商，國民黨團會提修正動議，綠營希望精進的話，要提臨時動議都沒有問題。

對於陳玉珍被打到桌上，王鴻薇心疼表示，今天衝突不斷，她非常心疼陳玉珍，星期一時她已經被限制人身自由一個半小時，民進黨委員已經是強制罪，但陳玉珍都硬吞下來，一個立法委員人身自由被禁錮，民進黨立委一哄而上把她整個推倒，她很擔心陳玉珍，「奉勸民進黨，不要在陳玉珍落單的時候，再對陳玉珍做什麼不法的事情」。

針對民進黨認為國民黨修改的《財劃法》不公平？王鴻薇說，賴清德自己以前都說中央集權，今天到現場的陳其邁也說要修，他還公開拜託韓國瑜要修法，地方政府現在有這麼多的地方經費要處理，中央都把錢掌握在手裡，中央看藍綠在分錢，每年稅收都超徵，現在中央把錢留著是要大撒幣嗎？希望地方得到合理財源，地方文化、教育、建設，才不會有大差距。
 

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