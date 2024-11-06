美大選登場！　《富比士》曝各大賭盤數據：川普輾壓賀錦麗

▲各大賭盤數據顯示，川普勝率遙遙領先賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

2024美國總統大選於5日正式登場，選舉結果將不僅對美國，而是對全球未來4年的政經局勢行程深遠影響。投票進行中，傳統民調顯示，民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨籍候選人川普之間的支持度呈現拉鋸狀態；反觀各大賭盤市場的數據，川普的勝選機率卻「遙遙領先」。

《富比士》（Forbes）發布一篇整理各大賭盤針對美國大選的分析報導，截至美東時間5日上午8點30分（台灣時間5日晚間9點30分），加密貨幣押注平台Polymarket的統計顯示，川普的勝選機率為62%，賀錦麗的勝選機率則為38%。

位於紐約市曼哈頓下城的金融交易及預測市場平台Kalshi顯示，川普的勝選機率為59%，賀錦麗則為41%。另一個博弈平台PredictIt的數據顯示，川普的勝選機率略低，為51%，賀錦麗的勝選機率則達到49%。

此外，總部位於加州門洛公園（Menlo Park）的網路券商羅賓漢（Robinhood）也提供了川普與賀錦麗的勝選機率，顯示川普的機率高達58%，賀錦麗則只有43%。電子證券交易公司盈透證券（Interactive Broker）董事長、富豪彼得菲（Thomas Peterffy）所經營的子公司ForecastEx也在今年提供美選投注，其數據顯示川普的賠率為60%，而賀錦麗則為43%。

英國博弈公司必發（Betfair）及體育博彩交易營運商Smarkets的數據顯示類似趨勢。必發平台顯示川普的勝選機率為61%，賀錦麗為39%；Smarkets則顯示川普的機率為60%，賀錦麗為40%。

儘管傳統民調數據仍顯示兩位候選人勢均力敵，勝負難料，但賭盤市場數據則傾向於看好川普的勝算較大。支持川普的美國富豪馬斯克（Elon Musk）等人認為，由於賭盤市場涉及資金投入，數據可能較傳統民調更為準確；然而，也有部分人士對賭盤的預測準確性持保留態度，認為賭盤數據可能無法反映實際的選舉結果。