快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

▲氣象署觀測，銀杏今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方640公里海面上。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的16.3度。氣象署預報員劉沛滕表示，預估中度颱風銀杏將通過巴士海峽南側，周五、周六受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部大雨機率。

►大雨特報

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基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

►陸上強風特報

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象署今晨對4縣市發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、台北市（南港區）、宜蘭、新北山區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署也對12縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風；尤其恆春半島、蘭嶼、苗栗至彰化沿海空曠地區有10至11級強陣風；基隆北海岸、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及北部地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四東北季風滿強的，北部、東半部雲量偏多，降雨主要在桃園以北、宜蘭、花蓮，各地夜裡清晨低溫20-22度，預估周四清晨是最低溫時間，北部局部地區可能18、19度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕說，周五東北季風相對慢慢稍減弱，氣溫有些回升，但因颱風要通過巴士海峽南側，帶來些外圍雲系，迎風面雨勢較明顯，周五、周六基隆北海岸、大台北山區、宜花有局部大雨機率，周日也可能，還要看颱風移動速度。

劉沛滕分析，銀杏今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方640公里海面上，預估將經過呂宋島北部陸地或沿岸，通過巴士海峽南側，現在預報來看暴風圈不會碰到海警線，碰到機會沒很大，預估周五是相對較靠近時間，但仍要看速度，周六也可能較近。

劉沛滕表示，下周一、下周二依舊東北季風影響，氣溫沒那麼涼冷，水氣也沒那麼多，以迎風面降雨為主。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

