銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

▲位於菲律賓東方海面的中度颱風「銀杏」，今天（5日）下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方850公里之海面上。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）

圖、文／CTWANT

位於菲律賓東方海面的中度颱風「銀杏」，今天（5日）下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方850公里之海面上，向西北進行，未來將西向沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響臺灣的機率不高。氣象專家表示，銀杏暴風圈可能於週五（8日）最接近台灣，距離恆春最近僅約120公里，距離海警發布線約20公里。

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，銀杏颱風今天下午2時位置來到台灣東南方約800公里海面，預計週四（7日）至週六（9日）通過巴士海峽南部，路徑依舊有南北調整可能，也尚未排除登陸呂宋島，「依照氣象署最新預測，暴風圈可能於11／8最接近台灣，暴風圈最近距離恆春僅約120公里，距離海警發布線約20公里處掠過」。

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粉專進一步說明，颱風中心通過巴士海峽時，台灣南部及東南部海域可能會出現5至6米長浪，船隻航行務必注意安全；台灣本島方面，目前看來颱風環流與東北風互動並無想像中明顯，雖然東北部可能還是會出現降雨，但時間和規模都會小很多，不過詳細情形還是要視大陸冷高壓及颱風位置而定。

氣象署提到，週五至下週日（10日）北方冷空氣減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍稍涼；臺灣附近環境仍吹東北季風，且颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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