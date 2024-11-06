美國總統大選登場　各州陸續開始投票

▲2024年美國總統大選，各地投票狀況。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國總統大選於當地時間5日登場，各州已陸續開放投票。其中，康乃狄克、紐澤西、紐約、新罕布什爾、維吉尼亞等州投票所於美東時間上午6時（台北時間5日晚間7時）開放。

有線電視新聞網（CNN）報導，在印第安納州和肯塔基州，投票所雖然於上午6時開放，但是位在北美中部時區的部分投票所到上午7時才開放。

緬因州則是幾乎所有投票所都於上午6時開放，但是人口不到500人的巿鎮可能要到上午10時才會開放。

新罕布什爾州迪斯維爾諾契鎮（Dixville Notch）於美東時間午夜過後進行投、開票的傳統已行之數十年。根據計票結果，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與前總統川普平手，各得3票。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）彙整，佛蒙特州一些鄉鎮已於美東時間5日清晨5時開始投票；人口最多的加州於上午10時開始投票。最晚投票的是夏威夷，美東時間5日中午12時才開始。

美東時間晚間6時（台北時間6日上午7時）起各地陸續結束投票，除阿拉斯加州偏鄉阿達克（Adak）會晚1小時外，6日零時（台北時間6日下午1時）全部投票結束。