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桃園利用無人機防治紅火蟻　90公頃農田僅需1個工作天

▲桃園利用無人機防治紅火蟻

▲桃園利用無人機防治紅火蟻，效率高。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

傳統紅火蟻餌劑防治，是以人力揹負動力撒佈機或駕駛撒佈車於地面作業，防治人員在面臨不易進入地貌或具施作風險區域，往往因地理環境受限導致無法有效落實防治造成防治缺口。桃園市政府農業局5日表示，該局昨日在大溪區月眉里活動中心周邊區域，辦理無人機撒佈入侵紅火蟻防治餌劑作業，以減少區域紅火蟻族群數。

▲桃園利用無人機防治紅火蟻

市府農業局表示，今年大溪區除於地面施作3次防治外，更選定月眉地區第二期休耕田及周邊斜坡地、雜木林等區域進行空中無人機防治，達到陸空聯合防治作業併行。無人機具機動性高、快速移動且能跨越地形阻礙的優異特性，完全在本次防治面積達90公頃的上空展現，專業防治人員在1個工作天內即完成作業，避免了對假日大量到大溪區出遊的民眾造成影響。

農業局局長陳冠義表示，自108年起國家紅火蟻防治中心辦理紅火蟻發生率調查，桃園市在111年首度達成發生率降至20%以下成效，112年更下降至17.2%。本次無人機防治作業部分區域在11月16日至11月24日將舉辦「2024大溪水岸花卉農遊（花彩節）」活動，農業局展區約7.03公頃，農民參加競賽的創意花田面積約4.71公頃。

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