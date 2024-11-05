「58比48」總預算今無望付委！　藍白要求政院周四前修正

▲立法院院會，朝野再度進行表決。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今晚召集朝野協商，討論「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。協商結束後，朝野黨團達成共識，行政院院長卓榮泰邀請3黨黨團會面，表示處理誠意。稍早藍白提案要求，行政院於7日前修正總預算案，否則該案將暫緩付委審查。經過表決後，藍白版本提案通過，總預算今日付委無望。

民進黨團提案，114年度中央政府總預算案(含附屬單位及綜計表營業及非營業部分)，交財政委員會依分配表及日程分送各委員會審查。不過在國民黨團喊出有異議情況下，經表決結果顯示，出席106位，贊成48位，反對58位，民進黨提案不通過。

藍白兩黨則在提案指出，「114年度中央政府總預算案」中未依法編足之2萬元禁伐補償、公糧收購、健保點值等主決議相關預算經費，行政院應比照110年12月5日案例：「行政院依立法院100年12月2日院會決議於100年12月5日函送修正101年度中央政府總預算案增列163億5700萬元之案例。」行政院應就上述三項涉及相關法律規定及決議重新檢討，於113年11月7日前修正114年度中央政府總預算案，修正案未函送立法院前，「114年度中央政府總預算案」暫緩付委審查。

最後表決結果出席106位，贊成58位，反對48位，藍白黨團提議通過。等於總預算今日無法付委，將待8日院會在酌情處理。