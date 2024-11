剛征服海拔7234公尺高峰！　登山家「掉入冰隙」墜亡

▲34歲的胡瑟卡墜入冰隙身亡。(圖/翻攝自Facebook/SHS JAMES)



記者吳美依/綜合報導

斯洛伐克34歲登山好手胡瑟卡(Ondrej Huserka)完成罕見壯舉,征服喜馬拉雅山脈的「藍塘里壤峰」(Lantang Lirung),卻在下山途中墜入冰隙,最終不幸身亡。

BBC、CBS報導,胡瑟卡與捷克夥伴霍勒切克(Marek Holecek)前往尼泊爾,挑戰海拔7234公尺、世上第99高峰「藍塘里壤峰」,並且從「可怕的」東側路線成功攻頂,卻在完成罕見壯舉之後遇難。

根據霍勒切克說法,2人正要返回基地營,從山壁垂降時,胡瑟卡的繩索突然斷裂,整個人掉入冰隙,「墜落8公尺之後,撞上一個有角度的表面,然後繼續往下,掉入冰川深處。」

