剛征服海拔7234公尺高峰！　登山家「掉入冰隙」墜亡

▲34歲的胡瑟卡墜入冰隙身亡。（圖／翻攝自Facebook／SHS JAMES）



記者吳美依／綜合報導

斯洛伐克34歲登山好手胡瑟卡（Ondrej Huserka）完成罕見壯舉，征服喜馬拉雅山脈的「藍塘里壤峰」（Lantang Lirung），卻在下山途中墜入冰隙，最終不幸身亡。

BBC、CBS報導，胡瑟卡與捷克夥伴霍勒切克（Marek Holecek）前往尼泊爾，挑戰海拔7234公尺、世上第99高峰「藍塘里壤峰」，並且從「可怕的」東側路線成功攻頂，卻在完成罕見壯舉之後遇難。

根據霍勒切克說法，2人正要返回基地營，從山壁垂降時，胡瑟卡的繩索突然斷裂，整個人掉入冰隙，「墜落8公尺之後，撞上一個有角度的表面，然後繼續往下，掉入冰川深處。」

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2 days ago, after first successful ascent of East Face of Lantang Lirung, during the descent Ondrej Huserka felt into the crevasse. His partner - Marek Holecek was not able to recover him and after shouting to him and hearing no… pic.twitter.com/6joI1kTdyo — Everest Today (@EverestToday) November 2, 2024

霍勒切克聽見呼救聲，趕緊垂降到夥伴身邊，卻發現胡瑟卡「頭部朝下」受困，而且顯然癱瘓了。他耗費數小時，終於把胡瑟卡救出來，但在等待後援時，對方逐漸失去生命氣息。

胡瑟卡2011年加入斯洛伐克國家登山隊，6度獲得斯洛伐克登山協會「SHS James」的最佳攀登獎，在10多年的登山生涯裡走遍世界，包括阿爾卑斯山、巴塔哥尼亞（Patagonia）與帕米爾高原。

斯洛伐克登山協會「SHS James」指出，由於尼泊爾天氣惡劣，直升機無法起飛，阻礙了救援行動。該組織向胡瑟卡致敬，形容他是「世界級的頂尖登山家」與「謙虛的好朋友」。