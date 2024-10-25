快訊／台中科博館展覽廳內驚傳男子墜樓　送醫不治身亡

▲國立自然科學博物館的生命科學廳驚傳男子墜樓，無生命跡象送醫搶救。（圖／資料照片）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中知名親子景點科學博物館今天（25日）下午1點，驚傳男子在館內墜樓，當場沒有生命跡象。據悉，男子墜落地點是在生命科學廳，現場民眾及工作人員發現後，趕緊將人送往中國附醫救治，但仍宣告不治。事發原因還有待進一步釐清；至於男子是科博館同仁還是一般遊客，館方正在確認中。

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