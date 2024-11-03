拍戲把持不住！男演員車上擁吻+啪啪人妻4次　挨告要賠30萬

▲一名已婚男演員拍戲時偷吃已婚女演員，挨告要賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台南報導

一名已婚王姓男演員到台南老塘湖藝術村拍片後，和同樣已婚的女演員在車上擁抱與親吻，並在旅館陸續發生4次性行為，姦情曝光後，遭女演員的丈夫告上法院。台南地院審理，判王男侵害配偶權，要賠償30萬元。可上訴。

人夫指控，妻子和王男都是演藝從業人員，兩人因拍戲工作結識，王男明知妻子有家庭，還在工作後和她親暱到林默娘公園散心，又於某日在老塘湖藝術村拍片後，共乘一車並在車上擁抱親吻，且到旅館發生4次性行為，還互傳猥褻影像及透過視訊做出猥褻行為，導致他和妻子婚姻破裂。他一想到王男從事演藝工作，日後只要在報章雜誌或媒體看到王男，就會想到妻子外遇一事，就覺得相當痛苦，依法向王男求償100萬元。

全案審理時，王男表示只和人妻上床2次，並非4次，也僅交往1個月，事後他已誠心悔悟，和人妻斷絕來往，且他僅為藝術表演者，並非受媒體持續關注、具有相當影響力的人，說不上是公眾人物，人夫求償金額過高，希望賠20萬就好。

法官檢視相關證據，認為無證據顯示兩人以視訊進行猥褻行為，且依據人夫提出王男和妻子的訊息如「如果我是以前的我，林默娘，妳不會這麼輕鬆」、「那為何你沒把持住」、「我是指林默娘那晚，照道理...我不應該赴約...但是對妳真有好感！也看看自己能否把持住，果然...殺（煞）住了」，內容仍無法證明兩人在林默娘公園有親密舉動。

不過法官指出，根據人夫向妻子求證的對話，妻子坦承於去年6月初、尾和王男各發生2次性行為，判定王男確實有在工作後於車上和人妻擁抱親吻、兩人共發生4次性行為，審酌王男已婚，從事演藝及主持人工作等情，判他侵害配偶權要賠30萬元。可上訴。