宮主兒子被圍毆還被錄影PO網　超扯原因曝：有人遶境沒拿到飲料

▲苗栗後龍一間宮壇遶境活動尾聲，因茶水發放問題爆發暴力事件，陳姓宮主兒子被打到抱頭倒地。（圖／翻攝臉書社團「社會事新聞影音」）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮一間私人宮壇，日前舉行20週年祈福遶境大典，兩派人馬因茶水發放問題爭執，跟陳姓宮主兒子溝通過程中，陳男遭人圍毆成傷倒地送醫。衝突影像經網友貼文引發關注，轄區警方今（1）日表示，當事人昨出院已報案，警方將傳喚涉案人依法偵辦。

有網友在網友臉書社團「社會事新聞影音」貼出一段影片，指10月27日苗栗縣後龍鎮一間私人宮壇，舉行20週年遶境祈福大典，邀請不少友宮的轎班陣頭前來共襄盛舉。晚上活動快要結束時，卻爆發肢體衝突。

▲苗栗後龍一間宮壇遶境活動尾聲，因茶水發放問題爆發暴力事件。（圖／翻攝臉書社團「社會事新聞影音」）

畫面中，數名穿著黃色宮服的男子，持著疑似木棍朝抱頭倒地的陳姓男子（宮主兒子）一陣毆打，口中不時脫口吐出三字經咒罵。貼文網友指出，有人說沒拿到涼水（茶、飲料），然後宮主兒子跟對方解釋，強調已提供茶水給對方宮廟人員，絕對沒有大小眼，結果意外遭自己人責怪，指責陳男辦事不牢，雙方口角後，意外觸發這場暴力衝突，陳男當場被對方轎班成員打倒在地。

▲苗栗後龍一間宮壇遶境活動尾聲，因茶水發放問題爆發暴力事件。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳男祖母今天受訪說，廟方感謝各方廟壇前來參與活動，都有準備吃的、茶水、飲料等，當天只是一場誤會，孫子有就醫檢查有輕微腦震盪、手指骨折。警方說，案發當天並無人報警，陳姓男子昨持驗傷單提告，警方將傳喚涉案男子到案說明後依法偵辦。