一卡車「滾燙瀝青」倒在身上！美男慘遭活埋　痛苦身亡

記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州4日發生駭人事故，一名41歲承包商工作到一半，竟被卡車所載運、大量滾燙的瀝青「活埋」，最終不幸身亡。

NBC、紐約郵報等外媒報導，本案發生在密西西比州中部的傑克森（Jackson），警方接獲通報後，於上午10時30分左右趕抵現場，目睹受害者歇瑞夫（Darrell Sheriff）已經「被埋在瀝青之下」。

警察局長韋德（Joseph Wade）表示，「現場有一些人試圖幫助他。他們說，他曾試圖掙扎、撐下去，但對他來說，這些傷勢實在嚴重了，他沒辦法存活下來。」

根據初步調查，歇瑞夫當時在卡車的液壓管線下方修車，未料後斗尾門突然敞開，把瀝青直接倒在他身上。警方目前朝向意外方向持續調查，「似乎是那一輛自卸式卡車出現某種故障。」

歇瑞夫被形容為一名「善良、努力工作的愛家男人」，他的親友也在現場目睹一切，因此深受創傷。韋德坦言，現場非常可怕又悲慘，「這不會是你想要看到的東西。」