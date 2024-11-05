一卡車「滾燙瀝青」倒在身上！美男慘遭活埋　痛苦身亡

記者吳美依／綜合報導
美國密西西比州4日發生駭人事故，一名41歲承包商工作到一半，竟被卡車所載運、大量滾燙的瀝青「活埋」，最終不幸身亡。
NBC、紐約郵報等外媒報導，本案發生在密西西比州中部的傑克森（Jackson），警方接獲通報後，於上午10時30分左右趕抵現場，目睹受害者歇瑞夫（Darrell Sheriff）已經「被埋在瀝青之下」。
警察局長韋德（Joseph Wade）表示，「現場有一些人試圖幫助他。他們說，他曾試圖掙扎、撐下去，但對他來說，這些傷勢實在嚴重了，他沒辦法存活下來。」
根據初步調查，歇瑞夫當時在卡車的液壓管線下方修車，未料後斗尾門突然敞開，把瀝青直接倒在他身上。警方目前朝向意外方向持續調查，「似乎是那一輛自卸式卡車出現某種故障。」
歇瑞夫被形容為一名「善良、努力工作的愛家男人」，他的親友也在現場目睹一切，因此深受創傷。韋德坦言，現場非常可怕又悲慘，「這不會是你想要看到的東西。」
JPD investigated the Accidental Death of a Jackson man that occurred this morning in the 1000 block of E. McDowell Road. Please join us as we offer our prayers and condolences to the victim’s family.由 Jackson Police Department 發佈於 2024年11月4日 星期一
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