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祭司向信徒證明「自己會飛」　往下一跳活活摔死

祭司當場摔死。（圖／X）祭▲祭司為證明自己的能力而當場摔死。（圖／翻攝自X，下同）

圖文／CTWANT

印度一座山上最近發生了一起悲慘事件，一名印度教祭司帶著追隨者登上了山頂，向他們證明自己有飛行的能力，當時這位赤裸上身的祭司快速搖晃鈴鐺，然後在肩膀上增加了額外的重量，最後在追隨者們滿懷期待的注視下，先是滑到了一塊較低的岩石上，隨後他一路往下滾，當場摔死。

綜合外媒報導，這位49歲的印度教祭司當時帶著很多人登上了山頂，包括婦女和兒童等，目的是向他們證明自己有飛行的能力，他打算從山頂「飛翔」，這位祭司周圍環繞著印度教儀式中的敲響鐘聲、鼓聲。

印度教祭司為證明自己會飛揪信徒上山看　跳下後一路往下滾活活摔死

接下來這位赤裸上身的祭司在肩膀上增加了額外的重量，作為他嘗試飛行前儀式的一部分，隨後一手快速搖晃鈴鐺，一手拿著焚香，走到了懸崖邊，這時他的追隨者們滿懷期待的注視，還有不少人拿手機拍攝，豈料他先滑到了一塊較低的岩石上，接著一路往下滾，在眾人面前摔死。

印度教祭司為證明自己會飛揪信徒上山看　跳下後一路往下滾活活摔死

影片一出，便掀起熱議，有人嘲笑這位印度教祭司，稱他認為自己是發明家阿拔斯·伊本·弗納斯，他是研究飛行動力學的先驅，在西元875年他憑藉自行設計、製造的飛行器在居民的目睹下嘗試飛行試驗，經過一段距離的滑翔之後，雖在著陸時背部嚴重受傷，仍被譽為飛行第一人。

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