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柯文哲市長室收賄？　顏若芳揭「當天出入紀錄」：誰開門引狼入室

▲▼柯文哲 。（圖／記者劉昌松攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，《鏡週刊》今（5日）再度爆料，延押裁定理由直指柯2022年11月1日在市長室收賄1500萬元。對此，民進黨台北市議員顏若芳表示，經過她了解當天出入市長室的人，刷卡紀錄共有50筆，對照姓氏及隸屬部門，其中疑似有涉入「柯文哲假帳案」的戴于文等人，還有日前傳出與橘子許芷瑜交情甚深的蕭伶伃。她質疑，進入市長室的外賓沒有登記機制，如果媒體報載屬實，那這些賄款，是誰親自拿給柯文哲？那又是誰引狼入室？

顏若芳表示，根據媒體報載，柯文哲疑於2022年11月1日在市長室收受沈慶京1500萬賄款。這讓台北市政府市長室淪為犯罪現場，柯文哲讓台北市蒙羞，經查柯文哲擔任市長時的廉政登錄清冊，在2022年11月1日當天並沒有任何登錄紀錄。

顏若芳指出，另外了解2022年11月1日出入市長室的人等，當天刷卡出入市長室的紀錄共有50筆，經過她對照姓氏及隸屬部門，其中就疑似有涉入「柯文哲假帳案」且被地檢署傳喚的戴于文、林有志、張瑞芳以及洪紹穎，還有日前傳出與橘子許芷瑜交情甚深的蕭伶伃。

▼顏若芳調查2022年11月1日出入柯文哲市長室的人，當天刷卡出入紀錄共有50筆。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳，點圖放大）

▲▼顏若芳調查2022年11月1日出入柯文哲市長室的人，當天刷卡出入紀錄共有50筆。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

顏若芳質疑，因為進入市長室的外賓沒有登記機制，如果媒體報載屬實，那這些賄款，是誰當天親自拿給柯文哲的？是沈慶京本人嗎？那又是誰打開市長室的大門引狼入室的？

最後，顏若芳強調，民眾黨整天高喊政治迫害，甚至以「考察偵查不公開」為名跟國民黨跑去施壓地檢署、脅迫刪預算，結果現在線索一一浮現，且不只柯文哲有問題，整個民眾黨似乎都牽連其中，如果民眾黨繼續帶頭示範干預司法，最終只會跟柯文哲一樣被丟入歷史的灰燼。

★未經判決確定，應視為無罪

▼民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，民進黨籍市議員顏若芳質詢。（圖／記者湯興漢攝）

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