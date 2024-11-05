快訊／遭延押2月！沈慶京、彭振聲抗告了　抗告書已送抵法院

▲前北市副市長彭振聲提抗告了，稍早抗告書已送抵法院。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

京華城容積弊案目前仍在查，本案4名被告民眾黨主席柯文哲、北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇遭收押，日前4人全遭裁定延押2個月，其中沈慶京、彭振聲5日提出抗告了。

沈慶京在羈押期間多次以身體不適為由請求交保，皆遭到駁回，10月22日北檢再針對沈慶京聲請延押，台北地方法院開庭後，認定沈慶京涉犯貪污治罪條例第11條第1項之違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大，且被告與同案被告間前有串供之事實，且有政治獻金之真正捐款目的待調查，為確保被告、同案被告就此待查部分不會相互串供或與證人串證，而有繼續羈押之必要，裁准羈押禁見，並禁止接見、通信。

▲沈慶京多次以身體狀況為由申請交保，皆遭到駁回。（資料圖／記者黃克翔攝）

彭振聲則是從9月2日被羈押至今，北檢10月22日聲請延押，台北地院29日開庭審理後，認為彭振聲涉犯《貪污治罪條例》第6條第1項第4款之對於主管或監督之事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，業經彭男自承部分事實在卷，並有羈押聲請書、延長羈押聲請書所附事證可稽，堪認檢方聲請已釋明彭男符合犯罪嫌疑重大之要件，且所涉為最輕本刑5年以上徒刑之罪。另外，全案還有諸多待證事實未明，且他亦有勾串共犯的可能，裁准羈押禁見。

對此，沈慶京、彭振聲2人，一前一後提出抗告，沈慶京的抗告書已於5日上午送進北院，稍早已送抵高院，彭振聲的抗告書也於今日送抵北院，稍後卷證將跟進送往高院；至於民眾黨主席柯文哲是否提出抗告，其妻陳佩琪1日曾在臉書發文，透過圖卡貼出「抗告」兩字，態度相當明確。據悉，柯文哲可能將於這兩日提出抗告。

▲柯文哲遭延押2月。（資料圖／記者黃克翔攝）