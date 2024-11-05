山本悌二郎百年贈匾給台糖屏東文物館　重溫台日百年情誼

▲日本筱原徹先生贈送日本昭和時期重要人物山本悌二郎所撰書紙匾給屏東糖廠文物館 。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東糖廠今(5)日舉辦由日本的筱原徹先生贈送日本大正時期重要人物山本悌二郎（曾擔任日治時期，屏東糖廠第三任廠長）所撰書的「居利思義」紙匾，給屏東糖廠文物館，體會台日友好的情誼，別具意義。

參與捐贈儀式者有屏東縣政府參議王榮愷、日本台灣交流協會高雄事務所、IMC全國會前理事長張森烈、IMC聯合會副理事長陳世雷、IMC高雄社長楊啟富及幹部、社友們。(IMC是一個專門探討、研究及如何成功經營企業，並有效管理的國際商務學習型社團)。

捐贈儀式由山本悌二郎的後代篠原徹推動，山本悌二郎為筱原徹太太的曾祖父，篠原徹現為台灣國際工商經營研究社（IMC）全國聯合會日本親善大使，特地在今年9月訪台期間發起這項活動，希望將祖輩的精神傳承並見證台日兩國深厚的情誼。

筱原徹先生特別介紹「居利思義」一匾寓意著「見利不忘義」，強調商業行為中的道義精神。這種理念在台灣廣為流傳，象徵著三方共贏的商業倫理：我好、你好、大家好。對應現代企業經營中的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神，台日雙方再次將過去的智慧與現代社會的責任感接軌，呼籲企業應「取之於社會，用之於社會」，並在賺取利潤之餘，積極投入社會公益和環境永續發展。

而他今年6月來到台灣搭高鐵，在車上看到雜誌特別介紹屏東的二峰圳，這項重大建設是由山本悌二郎及日本技師鳥居進平合作完成，該工程利用重力輸水並巧妙利用砂礫層過濾水質，使水源清澈，至今仍在為屏東當地居民供水和灌溉使用，成為現代水利工程的典範。二峰圳的命名即以時任台糖株式會社社長山本悌二郎的雅號山本二峰而命名而成。

台糖屏東區處吳耀煌處長表示，山本悌二郎導入新式糖業技術，為當時台灣的糖業基礎打下根基。山本悌二郎對於台灣糖業的影響深遠，不僅帶來現代化設備，更在屏東推動灌溉系統建設以利農業發展。非常感謝筱原徹先生及IMC團隊促成這次的活動。

台日兩國跨越百年的友誼見證兩地之間豐富的文化和人文交流。從日治時期的糖業技術引入，到現今的ESG企業理念，台日雙方一脈相承，共同推動社會進步與環境保護，締造深厚而珍貴的合作關係。希望透過這次的紙匾捐贈活動，持續傳遞台日友好情誼，讓歷史傳承的意義深入人心，並展現兩國人民之間，如家人般的互助精神。