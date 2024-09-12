太管處新任處長拜會徐榛蔚！　暢談共推「山海聚落小旅行」

▲▼太魯閣國家公園管理處新任處長劉守禮拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處新任處長劉守禮11日拜會花蓮縣政府，由縣長徐榛蔚接見，雙方針對推展太魯閣國家公園人文風情之可能進行暢談，徐榛蔚再次強調，花蓮依舊美好，誠摯歡迎全國鄉親朋友到花蓮玩！

太魯閣國家公園管理處長劉守禮表示，0403地震發生後的搶通工作直至今日的復舊工作，目前太管處共有七個標案正在進行中，又因颱風及餘震不斷，導致標案辦理發包規劃設計困難重重，且基於以「人」的安全考量，太管處對於太魯閣國家公園內部分道路通行許可之態度仍相當保守。

0403地震雖然影響太魯閣國家公園自然景觀，然而太魯閣國家公園的人文風情是不受地震所影響的，因此劉守禮也特別向徐榛蔚說明目前太管處正規劃構想「山海聚落小旅行」，積極推展太魯閣國家公園周邊的人文魅力，串聯街區店家，用不同的載體帶領遊客尋找更多與太魯閣國家公園周邊互動的可能。

▲雙方針對推展太魯閣國家公園人文風情之可能進行暢談。

對於劉守礼新任太魯閣國家公園管理處長一職，徐榛蔚首先表達歡迎，而對於劉處長提及太管處正規劃構想「山海聚落小旅行」一事，徐榛蔚也回應，從劉處長相當投入的分享中，不難看出劉處長對於工作的熱忱，相信這對於管理太魯閣國家公園是非常棒的一件事情。

徐榛蔚表示，現在縣府仍不斷挖掘花蓮這片土地的獨特性，持續讓花蓮的不可取代性被看見，然而沒有安全就沒有觀光，花蓮依舊美好，花蓮一樣是好山、好水、好空氣，縣府和在地鄉親業者都很努力為花蓮打拼。

正值2024金針花季，接續還有太平洋溫泉季，徐榛蔚誠摯歡迎全國鄉親朋友到花蓮玩！

