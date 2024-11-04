台中公捷處長至少性騷5女！摳手心熊抱擠胸　噁喊：看到妳我會癢

▲台中市公共運輸與捷運工程處長張應當爆出長期性騷女下屬。（圖／翻攝自台中公捷處官網、民眾提供）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市公共運輸與捷運工程處長張應當，今(4日)被7名民進黨議員踢爆長期性騷女下屬，摳手心、摸手臂、熊抱等等，噁稱「我看到你我真的會癢」。交通局長葉昭甫回應，目前已立即成立性騷申訴委員會進行調查，若確定調查成立，絕對依法嚴厲懲處。

處長張應當擁國立成功大學交通管理科學研究所碩士、美國伊利諾大學財務金融碩士學位，曾任職內政部營建署中區工程處幫工程司、台中市府交通局交通工程科技正、台中停車管理處處長、台中市交通局簡任技正，目前是台中市公共運輸與捷運工程處長，公職經驗豐富。

今天民進黨市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽、施志昌、曾威等7人進行交通地政業務聯合質詢時，指控張長期性騷女下屬，至少有5人受害。

黃守達表示，根據受害者E的說法，平時處長對E即有語言輕挑的狀況，例如用手勢比劃身材，評論穿著等。今年9月6日，E進辦公室遞送公文與確認搬遷辦公室事宜，處長竟藉故對E進行牽手、摳手心、撫摸手臂的動作，並數次在對話中提到「我看到你我真的會癢」，期間E因心生恐懼，假裝沒聽到。當E欲離開辦公室時，被處長拉回，並從後方雙手熊抱，且將下巴置於其肩膀上，雙手更嘗試向上擠壓碰觸胸部，但E雙手抱公文不停抵禦才勉強阻擋。期間處長更對E說出「我是真的很喜歡你」並在耳邊吐氣等動作，E表達「請處長不要這樣！」後趕緊逃離現場。

▲至今有5名女子指控曾遭處長騷擾。（圖／民眾提供）



黃守達進一步說明，E本不想申訴，後來因搬家事務隨廠商至新辦公室安裝事務，進到新辦公室後發現除了原先隔間外，上半部更加裝了氣密窗，且辦公桌位於辦公室門口後方，門口也沒有同仁座位，只要關起門來就很難察覺辦公室狀態，突然感到深深恐懼，有離職的念頭，後經家人鼓勵便前往第一分局報案並進行申訴。直至今日還在調查程序中，但E不能理解，為什麼加害者還沒停職？

黃守達說，受害者不止一人，另有勇敢站出來的受害者A在110年就深受其害。處長透過與A出差至苗栗的機會，要求A單獨陪同逛街，期間處長更對A說出心動等語。後來A更以「應允單獨約會」換取可以北上參與捷運藍線環評會議的機會。後來A未赴約，竟遭到狹怨報復，經常在主管群組裡遭受針對。某次A於下班時間沒有及時回覆訊息，張處長便動員群組其他人電話搜索，A發現手機有幾十通未接電話，隔天處長還要求人事單位拔其主管職。

A承受不住壓力，在同事面前崩潰，坦承事發經過後，才發現多人都有曾遭受處長性騷擾的經驗。最後A決定留職停薪，在申請留停時向交通局長表明事發經過，交通局長承諾會妥適處理。雖然A有表達調換單位訴求，但留職停薪十個月期間皆無消息，也未見處長遭受任何處分，心灰意冷下在留停屆滿前離職。黃守達表示，受害者A於接受完申訴委員會訪談後的同天，馬上就受到交通局派員來試探和解意願，詢問是否撤案和解，顯然就是來搓湯圓。

針對此事，交通局長葉昭甫強調接獲申訴當下，即表達「勿枉勿縱」的態度，已立即依相關規定成立性騷擾事件申訴處理委員會，於7日內召開委員會受理調查，並成立調查小組展開事件調查，目前已經針對被害人、加害人、證人等進行4次調查訪談。

葉局長指出，該案件於委員會開會決議受理時，也已立即至勞動部通報系統通報，若確定調查成立，絕對依法嚴厲懲處。

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