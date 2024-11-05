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甜言蜜語暈船！彰化女砸177萬投資泰達幣　聽這句話夢醒了

▲彰化女子被愛沖昏頭，捧177萬元投資泰達幣全沒了。（圖／警方提供）

▲警方逮捕面交車手。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名中年女子半年前從臉書認識一名素未謀面的男子，在對方甜言蜜語助攻下，捧了177萬元積蓄投資泰達幣(USDT)，日前想領出兌換現金貼補家用，男子卻說要領出「需50萬元」，女子驚覺遭到受騙，求助鹿港警方，全案才曝光。警方日前趁著女子面交時，逮捕穿著拖鞋的28歲車手，警詢後移送檢方偵辦。

▲彰化女子被愛沖昏頭，捧177萬元投資泰達幣全沒了。（圖／警方提供）

▲詐騙集團拿50萬元合約書要女子簽名蓋章。

鹿港警方初步調查，該名女子於臉書上認識1名男子，在其甜言蜜語多次誘拐下掏錢177萬元投資泰達幣(USDT)，以為可以牟利貼補家用，日前看到自已投資平台上的泰達幣(USDT)顆數急速上升，便想趁著飆漲時提領出來換現金。但男子卻說需再投資一筆資金，並要女子再投入50萬元，女子才驚覺可能上當，遂向警方報案請求協助。

▲彰化女子被愛沖昏頭，捧177萬元投資泰達幣全沒了。（圖／警方提供）

▲警方從車手身上找到2支手機。

鹿港分局調派偵查隊、洪堀所等6名員警，趁著女子與陳姓車手面交時，當場將人逮獲，同時查扣點鈔機、手機、虛擬通貨交易合約、行車紀錄器記憶卡等相關證物，全案依違反洗錢防制法等罪嫌移送。鹿港分局分局長林英煌提醒民眾，投資應循正常管道，遇有強調高獲利、高報酬的投資，一定要多加查證，以防遭騙損失錢財。

▲彰化女子被愛沖昏頭，捧177萬元投資泰達幣全沒了。（圖／警方提供）

▲車手自備點鈔機。

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