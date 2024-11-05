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鹿港女跪地舉牌「洗門風」　警關切...她說聽佛經後感悟人生

▲鹿港女子舉洗門風立牌下跪。（圖／翻攝自臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲鹿港女子舉洗門風立牌下跪。（圖／翻攝自臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮昨日下午發生一起怪異事件，有路人行經目擊、一名女子戴帽、手套，低頭跪在鹿港文小五停車場外，舉著「洗門風、大家對不起我錯了」紙板，畫面po網後引發議論；警方調閱監視器循線找到該名48歲女子，該女表示近日聽佛經，感悟人生，覺得自身有做錯事，所以出來洗門風，沒有做出傷風敗德的事情。

據悉，該名女子騎機車載著「洗門風」紙板到文小五停車場，低著頭一直跪，路過的鎮民看得不捨，紛紛前往關心，但她都不說話，身邊放著2瓶水，跪到下午接近4點離去，食水也沒帶走。

▲鹿港女子舉洗門風立牌下跪。（圖／翻攝自臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲鹿港女子舉洗門風立牌下跪。（圖／翻攝自臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

鹿港警方表示，鹿港派出所發現網路po文，立即主動派員前往了解，接著又接獲民眾報案，抵達現場時，未發現該處有民眾跪在地上，經擴大調閱監視器過濾人車，找到該名施姓女子。

女子向警方說她近日做錯了一些事，又研讀佛經，感悟到人生，所以想出來洗門風，沒有做出傷風敗德的事情，也沒有遭受到任何強制、或是家暴的情事，純粹出於自願性，也不需要警方協助及申請保護令，但對做了那些錯事不願多作說明。

警方強調，將深入調查並釐清該女訴求及原委為何，是否有遭受不法，如有發現違法情事，將主動介入調查偵辦，並呼籲婦女若有遭受到家暴等等不當對待，應勇於撥打110、及家暴113專線求助，

洗門風為台灣早期農業社會的道德制裁手段，其作為專門懲罰破壞婚姻或名譽的人。用洗門風來執行，犯惡行者於自認做錯後，為了表示公開道歉賠罪，早年有送金條、辦桌請客、或是到對方家裡清洗門楣方式來要求對方不予追究。

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