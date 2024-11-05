貴金屬公司勾結詐團　誘數十人投資「假黃金」2年撈1億

▲檢警破獲貴金屬公司聯手詐團，誘騙民眾投資假黃金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子在去年成立嘉恆創新貴金屬公司，據他與詐欺集團合作，通過網絡及社交媒體平台進行虛假投資活動，吸引民眾購買「假黃金」去投資「股票投資」和「虛擬貨幣」，騙取投資款和黃金，檢、警獲報後進行搜索、調查，發現陳男的涉案金額超過1億元，檢察官複訊後認為陳男涉犯詐欺罪情節重大，向法院聲請羈押獲准。

橋頭檢察署和楠梓警分局、高雄市調查處聯手偵破一起涉及詐欺和洗錢的案件時發現，嘉恆創新貴金屬公司陳姓負責人是在去年成立公司後，就隨即與詐欺集團合作，通過網絡及社交媒體平台進行虛假投資活動，吸引群眾先到嘉恆貴金屬購買「假黃金」，投資「股票投資」和「虛擬貨幣」，詐騙集團成員利用LINE群組誘導受害者投資，並透過車手接洽受害者收取投資款及黃金，以轉帳或現金提領方式將贓款提領一空，初步清查受害人數有數十人。

橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅及檢察官郭郡欣指揮，在10月30日展開搜索行動，並傳喚陳男及其他涉案人員到案說明。行動中查扣了金元寶、黃金飾品及假黃金一批，並查獲第3級毒品愷他命8339公克。

經檢察官訊問後，認定陳男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串供或滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。目前，案件仍在進一步追查中。