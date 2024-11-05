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苦盡甘來、迎接好運！「11月運勢逆襲」TOP3生肖

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲11月運勢逆襲TOP3生肖出爐，來看自己有沒有上榜！（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

最近覺得生活很苦、做什麼事都覺得不順嗎？邁入11月，運勢也會有所改變，《搜狐網》列出「11月運勢逆襲」TOP3生肖，日子會從苦變甜，快來看看自己有沒有苦盡甘來、迎接好運！

生肖「鼠」

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生肖鼠的朋友，過去一段時間，可能有比較大的感情波折，花了很多時間讓自己走出來，11月終於可以開心迎接新的桃花，有機會在社交場合上遇到喜歡的人，所以這個月要多多參加聚會或社交活動，來擴展自己的交際圈，真愛可能就在裡面，若是有另一半的人，11月你們的感情會大大升溫，之前的爭吵和矛盾都能得到化解。

生肖「龍」

生肖龍的朋友，過去在工作上會遇到一些挫折，不管做什麼主管都不滿意，也讓你們對自己失去信心，但11月你們的能力會重新被看到，所以這個月要好好表現，讓主管意識到你的價值是無法被取代的，也會讓自己重新被重用，交付重要責任，這個月你們的努力都會有回報，無論是獎金或加薪，你們都會是第一順位！

生肖「猴」

生肖猴的朋友們，11月你們的生活會被滿滿的開心包圍，過去的日子，你們因為忙著工作而忽視生活品質以及人際關係，每天都忙到焦頭爛額，完全無法享受生活，但這個月將會有所不同，你們放慢腳步後會發現生活中其實充滿色彩，每一天都變得期待滿滿，無論是跟舊朋友的重聚，還是新朋友的加入，都會為你們帶來意想不到的歡樂。

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