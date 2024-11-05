談戀愛最虐心「4對星座CP」曝光！初期激情卻沒好結果

▲4對星座情侶初期愛得火熱，最終卻無緣走在一起。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

並不是每一段戀情都能有完美結局。塔羅牌老師艾菲爾指出，某些星座間儘管在相識初期充滿火花，卻往往因個性差異、價值觀分歧，甚至是不同的人生追求，最終無法走在一起。接著分析戀愛中4對「最虐心CP」組合，他們的愛情故事讓人揪心，即使曾深愛對方，最終仍不得不面對無奈結局。

塔羅牌老師艾菲爾整理出「戀愛中最虐心」4對星座CP，愛得真的好痛苦。請同時參考彼此的太陽、上升與金星星座：

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1.雙魚座＋射手座：有始無終、各奔東西

雙魚座的感性與射手座的自由形成強烈對比，雖然一開始可能會因彼此的不同而被吸引，但隨著時間的推移，這些差異也成為彼此心中的負擔。雙魚座渴望穩定而深刻的愛情，喜歡在感情中尋找心靈的依靠，而射手座卻追求無拘無束的生活方式，總是嚮往自由和冒險。

雙魚座常常覺得射手座不夠專注和承諾，而射手座則覺得雙魚座過於情緒化和依賴。最終，兩人無法在彼此的節奏中找到平衡，這段感情有如煙火般短暫且充滿遺憾，終究走向有始無終的結局。

2.雙子座＋巨蟹座：百般忍讓、破鏡難圓

雙子座的靈活多變和巨蟹座的敏感細膩，在戀愛初期可能相互吸引，卻很容易因為彼此的需求不同而產生摩擦。雙子座喜歡新鮮感和變化、不喜歡被束縛，而巨蟹座則渴望穩定與安全感，期待一個能夠長久依賴的伴侶。在這段關係中，雙子座常常覺得自己被壓迫、無法自由呼吸，而巨蟹座的情感則得不到滿足，甚至會對對方的忽冷忽熱產生不安全感。即便雙方都會為了維持關係而忍讓，但心中的裂痕難以修復，最終只能選擇分開。

▲隨著時間相處久了，彼此間的問題全攤在陽光下。（示意圖／免費圖庫Pexels）

3.水瓶座＋獅子座：外型般配、苦無結果

水瓶座和獅子座的愛情看似完美，兩人間的相處充滿火花，無論是外貌或個性，兩人都有著極大的吸引力。獅子座的自信和光芒吸引著水瓶座的理性和獨立，然而，這段關係背後卻隱藏著深深的問題。水瓶座強烈的自主性讓他們無法承受獅子座的控制慾，而獅子座則無法理解水瓶座對情感距離的需求。兩人很容易陷入對彼此的期望中，卻無法真正理解對方的內心需求。最終，這段戀情看似光彩奪目，實際上卻難有結果，只能以遺憾收場。

4.天蠍座＋牡羊座：熱烈相愛、難以持久

天蠍座和牡羊座的愛情從一開始就充滿激情，彼此間的火花迅速點燃。然而，這樣的強烈情感也讓他們的關係變得非常不穩定。天蠍座追求深入而持久的感情，喜歡掌控和理解對方的一切，反觀牡羊座則是行動派、熱情洋溢，卻也充滿衝動與獨立性。天蠍座常認為牡羊座不夠專注於感情，而牡羊座則覺得天蠍座過於強勢和情感佔有慾過重。這段戀情往往在短時間內迅速升溫，隨後卻因雙方的個性衝突而漸漸走向分離。