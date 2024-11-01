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汐止吳家滅門血案　蘇建和3死囚再度免賠！遺族求更審判賠831萬

▲▼蘇建和案、吳銘漢夫婦命案、三死囚案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘇建和等3名死囚遭吳家遺族求償，3

人再度獲判免賠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

發生在33年前的汐止吳銘漢、葉盈蘭夫婦血案，檢警迅速逮捕現役軍人王文孝，王文孝旋遭軍方槍斃。檢警根據王文孝供詞，逮捕蘇建和、劉秉郎、莊林勳等三人，成為著名的蘇建和三死囚案。吳家遺族求償，高等法院11日仍判決蘇建和三人免賠，僅判決王文孝的母親須賠償831萬餘元。可上訴。

本案發生於1991年3月24日，當時臺北縣汐止鎮的吳銘漢夫婦家中遭歹徒闖入，歹徒搜索財物時驚醒了當時在熟睡的吳銘漢夫婦。最後歹徒以刀刃砍死了吳銘漢夫婦，兩人身上都有數十處刀痕，極其殘忍。兩夫婦死亡後，僅留下當時6歲的獨子吳東諺，吳東諺目睹雙親喪命，罹患肌肉萎縮症，迄今臥病在床。

檢警單位背負巨大破案壓力，當年8月藉由命案現場的薪水袋上血指紋，鎖定住在吳家對門公寓的鄰居、現役軍人王文孝。王文孝於軍中被捕，並接受軍事檢察官首度訊問，王文孝表示因積欠電玩賭債而犯下此案，且供稱自己一人所為。

但檢警不相信一人所為，繼續逼供，最後王文孝供出弟弟王文忠，以及王文忠的3名友人蘇建和、劉秉郎、莊林勳。王文孝在軍事審判下迅速定讞，1992年1月11日槍決伏法，至於蘇建和等三人歷經漫長司法程序，成為著名的「蘇建和三死囚案」。

蘇建和三死囚案歷經一審、二審、兩次更審、三審、三度再審，總計3人6度被判處死刑；但在第1次再審以及前1次再更二審，還有再更三審，也3度獲判無罪。案件纏訟21年後，最後在2012年無罪確定。

慘遭滅門的吳家遺族提出民事訴訟，向王文孝的母親，以及蘇建和等3人，求償1千餘萬元。一審認定僅王文孝1人犯案，判決王文孝的母親須賠償831萬餘元。案件上訴第二審，但二審維持一審的認定，駁回上訴。全案再經廢棄發回，高院更一審於1日宣判，還是維持一審認定，由王文孝母親負擔賠償，蘇建和三死囚仍不需賠償。

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