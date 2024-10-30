強颱康芮來襲！　新北178校園開放停車

▲強颱康芮來襲，北北基桃31日停止上班上課。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

強颱康芮來襲，新北市宣布31日全市停班停課一天，教育局表示，目前正值國小段考期間，各校均已預做準備採取調整更改考試日期或縮小考試範圍方式因應，並公告於學校網站或以其他通訊方式告知學生及家長，以維護學生權益；另外颱風停止上班上課期間，全市178所校園開放停車，詳細資訊可至交通局颱風期間開放停車及連絡資訊查詢。

教育局表示，依各校排定行事曆，新北市小學段考為11月第一至二週，國、高中學校段考已於10月中旬辦理完畢。因颱風停止上班上課，影響學校教學進度及段考時間安排，教育局要求各校視校內課程進度因地制宜妥為處理，以維護學生權益，經校內相關會議討論取得共識後如須調整，可採取縮小考試範圍或更改考試日期方式因應，並應提早公告周知辦理。

此外，如遇颱風假影響之相關競賽報名及收件等，將延期辦理，教育局亦將另公告相關訊息。

教育局已提醒全市各學校務必做好防颱準備，加強校園巡檢，工地臨時構造物加強牢固，樹木加固防範措施等，尤其校園內施工圍籬進行全面檢視，避免因風雨增強發生傾倒或損壞造成危險，如有狀況要立即處理，以確保師生安全。

