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大陸 大陸焦點 特派現場

陸汽車闖市場「保齡球式」衝撞路人　民眾怒揪駕駛下車圍毆

記者魏有德／綜合報導

瀋陽小河沿早市今（4）日上午發生一起車輛衝撞路人的事件，根據目擊者拍下的影片顯示，多名買菜的長者如保齡球瓶般，被一輛白色SUV汽車沿路撞飛，直到車輛撞進路旁商鋪的鐵門才停下來。這時，圍觀的民眾一擁而上，有人拿鐵棍狂敲擋風玻璃，逼駕駛下車，駕駛下車後則是在警方到場前，被部分民眾圍住毆打，場面十分混亂。

▲瀋陽一處網紅早市發生汽車衝撞買菜路人事件。（圖／翻攝微博）

▲瀋陽一處網紅早市發生汽車衝撞買菜路人事件。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，據目擊者介紹，事情發現在早上8點半左右，警方、急救等部門已趕到現場，肇事司機已被控制。

現場畫面顯示，一輛白色SUV汽車撞倒不少買菜的長者，有人倒地痛苦呻吟，也有人倒臥在馬路上久久不能起身，車輛將路邊的蔬菜水果攤撞倒後，卡在商鋪鐵門前，車頭右前方鈑金遭撞破，還有白菜、黃瓜及番茄等蔬果散落在車頭前面。

▲瀋陽一處網紅早市發生汽車衝撞買菜路人事件。（圖／翻攝微博）

另一段畫面則顯示，憤怒的民眾先是將SUV車輛圍住，隨後，一名疑似SUV的駕駛被憤怒包圍，有人大喊，「打他！」也有人揪住駕駛的衣領揮拳，現場一片混亂。

▲瀋陽一處網紅早市發生汽車衝撞買菜路人事件。（圖／翻攝微博）

事發地點小河沿早市2024年初被官方列入「冬日雪暖陽2024年瀋陽市迎新春文體旅系列活動」十大必打卡地之一，成為新晉網紅市場。事發後，官方證實確有此事，但詳細情況仍須調查結束才會對外說明。

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