減重醫曝4招預防胰島素阻抗！　「少滑手機」也有效

▲當細胞對胰島素敏感度降低，形成胰島素阻抗後，長期就會導致糖尿病。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

「胰島素」最主要的功能是調節人體的血糖，避免高血糖傷害身體。但在健康檢查的時候，可能會聽到醫師說，「你有一點胰島素阻抗的狀況喔！最近要多注意血糖。」那麼，什麼是「胰島素阻抗」？又該如何避免這種狀況發生？

「胰島素」是身體控制血糖的機制，正常情況下，胰島素會分泌適當分量讓血糖維持在穩定的狀態。而「胰島素阻抗」就是胰島素的訊號不良，身體對胰島素出現「阻抗」反應。當身體出現這樣的狀況，正常份量的胰島素就無法有效控制我們身體裡的血糖，必須分泌更多的胰島素來工作。而當細胞對胰島素敏感度降低，形成胰島素阻抗後，長期就會導致糖尿病。

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對此，減重醫師陳威龍在YT影片中提到4招可避免胰島素阻抗的方法，包括「減少餐間的零食」、「飯後運動」、「選擇低GI（升糖指數）的食物」、「避免長期暴露於藍光（手機、電腦）照射」。

一、減少餐與餐之間的零食：

陳威龍醫師指出，頻繁進食會讓胰島素一直分泌，久而久之，人體細胞就容易產生胰島素阻抗，因此應該避免過度頻繁進食，尤其是餐與餐之間的零食。

二、記得飯後運動：

陳威龍醫師提醒，即使是簡單的飯後散步，也可降低血糖波動，進而讓胰島素的分泌更為平穩。

三、選擇低GI（升糖指數）的食物：

陳威龍醫師表示，高GI食物容易使我們的血糖大幅波動，尤其是精緻澱粉、精製糖，如含糖飲料、麵包、蛋糕等，應該要少吃。

四、避免長期暴露在藍光下：

陳威龍醫師指出，根據研究，人造光害與體重增加、代謝功能異常、胰島素過度分泌等都呈現正相關關係。人體若長時間接受藍光照射，會產生胰島素阻抗與高血糖，因此生活中應減少手機、電視、電腦的使用，以降低藍光對身體的危害，進而避免胰島素阻抗。

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