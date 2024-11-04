台中男童遭輾亡...好友案發前才開心揪出遊　離家僅600公尺遇劫

▲台中男童遭撞輾死亡，案發前2名孩子才開心揪出遊。（圖／民眾提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名剛滿12歲的黃姓男童昨日騎腳踏車出遊，疑似從路邊竄出，遭湯姓騎士撞上，再遭傅姓駕駛撞輾死亡。時間倒回昨日13時31分左右，黃童同學騎著腳踏車到黃家，14時18分左右，2人一起騎乘腳踏車外出，事發15時46分，2人在離家僅600公尺左右的新平公園對面正準備過馬路，不料遇劫。

黃父今年63歲，12年前才又老來得子，對幼子疼愛有加，男童也相當乖巧，父親糖尿病發作時，會協助購買食物，也能自理。黃父今早受訪時說，昨日15時42分（案發前4分鐘），才撥打手機給孩子，孩子說「等一下就回去，要寫功課」，但等了許久，孩子都沒回來，他連續撥打5、6通也都沒人接。

黃家鄰居說，男童很乖巧，黃父曾經感嘆說，自己已經63歲，兒子才10多歲，「不知道能不能看他長大結婚」。無奈如今白髮人送黑髮人，幼子命喪死亡車禍。

而與男童友好的另名男童，2人常結伴、感情好，目擊整個悲劇發生過程。就讀的學校表示，已經掌握身分，孩子有到學校上課，情緒仍算穩定。校方指出，已經有專任輔導老師協助，積極進行輔導，盼孩子降低心理衝擊。

▲黃父等家屬今重回現場招魂，黃父看著事發地點與里長對話。（圖／記者許權毅攝）