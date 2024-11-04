不只是小泡芙！韓妞指名買這款國民零食　網讚：日本人也愛吃

▲台灣不少零食深受外國人喜愛。（圖／CTWANT）

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台灣不只街頭小吃揚名國外，還有許多零食也是必備的伴手禮，令人愛不釋手。就有一名網友分享表示，下周要去找韓國友人玩，問對方想吃什麼台灣零食，結果竟被問到「喜年來小蛋捲」，讓她驚呼「原來現在除了小泡芙之外，韓國人還流行喜年來小蛋捲」。

該名網友今（4）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」指出，下周要去韓國找歐逆（姐姐）玩，這幾天跟她聊天問了一下想吃什麼零食，結果答案令她十分驚喜，對方竟指名「喜年來小蛋捲」，身為台灣人的她驚呼「我還真不知道喜年來出了小蛋捲！」

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後來對方提到，自己是看到韓團aespa來台灣開演唱會，粉絲送機送給團員Winter一盒時被拍到，「原來現在除了小泡芙之外，韓國人還流行喜年來小蛋捲」。原PO就趁假日到全聯採買伴手禮，自己也多買一盒小蛋捲先開吃，大讚小蛋捲方便一盒就有二包，也剛剛好是一個人的份量，而且小蛋捲似乎還比較厚，口感更好。

貼文一出，不少網友也紛紛表示，「其實日本人也很愛」、「這個小蛋捲我滿常買的，好吃阿，尤其出差滿常會帶給客戶」；但也有人說售價很貴，口味也吃不習慣，反推福義軒的蛋捲。

今年早先時候，南韓人氣女歌手IU（李知恩）在結束韓國首爾的世界巡演《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》演出後，特別到場外與粉絲道別，沒想到她在看到一位粉絲拿著台灣零食「義美小泡芙」後，立刻興奮衝向前收禮，而後IU來台時粉絲也送上小泡芙，她在彩排時更一口接一口大讚「好吃」，讓「義美小泡芙」意外成了台灣之光。

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