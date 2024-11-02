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全聯買1送1來了！超級周年慶「咖啡買11送11」　大掃除新品齊發

▲▼全聯超級周年慶，超過300項商品買1送1起。（圖／業者提供）

▲全聯超級周年慶，超過300項商品買1送1起，六日還加碼點數回饋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯推出年度最殺「超級周年慶」，至12月5日前超過300商品「買1送1」，因應年末大掃除提早備貨，家庭清潔新品齊發。六日再加碼會員使用全支付消費每滿1000元贈800福利點，搭配全支付/PX Pay指定銀行單筆消費達1400元，加贈600福利點，最高回饋可達10%。「PXGo!全聯線上購」小時達、分批取、隔日達再加碼雙11爆殺，最高42%回饋，還有11月11日狂撒折價券；分批取11月8日至12日還有OFF COFFEE「買11杯送11杯」。

▲▼全聯超級周年慶，超過300項商品買1送1起。（圖／業者提供）

▲全聯鎖定歲末大掃除提前囤貨，還有多項新品及指定品買1送1。（圖／業者提供）

●大掃除清潔新品

全聯鎖定歲末大掃除提前囤貨，即日起至12月5日「超級周年慶」期間，家庭清潔品(不含除蟲/防蟲劑)單筆每滿399元，現折40元，搭配週末全支付滿額贈點加碼，最高回饋16%。

專攻打擊頑強霉菌，全新「魔術靈除霉多用途噴槍瓶(400ml)」每瓶99元。廁所清潔首推「威猛先生深層淨力潔廁凝膠(750ml)」單瓶特價40元，任2瓶70元，平均每瓶只要35元。廚房必備全新「白熊小蘇打洗碗精(1000g)」單瓶特價73元，第2件5折，平均每瓶只要54.5元。

衣物清潔也有新法寶「毛寶小蘇打植萃香氛洗衣皂晶球(25入)」打造天然潔淨力，每袋149元，任1袋再加贈100福利點。「茶樹莊園茶橘雙萃洗衣槽去汙劑(300gx2包)」單盒特價109元，買1送1，平均每盒只要55元，洗衣機年終大掃除就趁這波。

▲▼全聯超級周年慶，超過300項商品買1送1起。（圖／業者提供）

▲全聯超級周年慶多項精補品優惠。（圖／業者提供）

●精補品優惠

針對歲末送禮，即日起至11月21日濃縮精補品單筆每滿1200元，現折120元，搭配週末全支付滿額贈點，最高回饋16.6%。白蘭氏全系列單筆每滿1000元贈1000福利點；11月15日至11月21「白蘭氏雙認證雞精(68mlx19入)」單盒特價959元，2 盒1898元，平均每盒949元，11月21日前一次買2盒享濃縮精補品加碼現折120元，搭配超級周年慶優惠和品牌加碼共贈1800福利點，換算下來等於每盒799元。

調節免疫首選「桂格活靈芝菌絲體滋補液(60mlx12入)」即日起至11月21日每盒特價624元，桂格、天地合補等指定品牌全系列單筆滿499元再贈50元滿額折價券。熬夜一族最適合「正官庄活蔘28D馬卡飲(50mlx10入)」11/1~11/21單盒540元，買2送1，平均每盒360元，趁這波囤最划算！

●生鮮熟食優惠

「超級周年慶」也祭出生鮮優惠，即日起至11月7日「黃金雞腿排肉切片」單盒特價85元、「豬五花火鍋薄切肉片」每100公克特價43元。11月8日至11月14日「美國冷藏牛肋條」每100公克優惠價69元。

即日起至12月5日加碼國產雞肉祭、土雞大賞，買國產生鮮雞肉商品單筆滿199元，現折10元(不含調理熟食，不累折)，加碼購買生鮮土雞商品單筆滿299元可再登錄發票抽全聯禮券買菜金，活動總金額共8.8萬元，有機會抽中最大獎「1萬元全聯禮券」。

秋食海鮮推薦，即日起至11月7日「金目鱸魚排」採用活魚加工，超低溫凍結，貼心分切，料理更便利，單盒特價219元。11月8日至11月14日「熟成虱目魚肚」單盒129元、「台灣鯛背肉」單盒特價119元。即日起至12月5日加碼指定國產魚品項單筆滿200元，現折20元。

秋冬滋補新品「美味堂養氣人蔘煲雞湯」，精選人蔘佐以紅棗、枸杞等多種中藥材與國產雞肉燉煮，即日起至11月21日優惠價189元，加熱就能吃。

▲▼全聯超級周年慶，超過300項商品買1送1起。（圖／業者提供）

▲We Sweet甜點攜手純鮮乳發酵優格第一品牌馬修嚴選，推出4款新品。（圖／業者提供）

●甜點烘焙新品

We Sweet甜點攜手純鮮乳發酵優格第一品牌馬修嚴選，即日起至12月5日推出「葡萄優格布蕾」、「藍莓優格奶酪」、「優格千層蛋糕」、「優格半月燒」4款優格風味聯名甜點，售價42~169元，銅板價即可輕鬆嘗鮮純粹系美味。

全聯阪急麵包與世界錦標賽冠軍谷口佳典合作，由谷口監修推出3款職人新作，只要35、45元銅板價就能品嚐。包括「經典可頌」、「椰絲檸檬乳酪丹麥」、「德式香腸麵包」，就連谷口主廚在日本開設的排隊麵包店也沒有販售，品嚐大師手藝趁現在。

▲▼全聯超級周年慶，超過300項商品買1送1起。（圖／業者提供）

▲全聯阪急麵包與世界錦標賽冠軍谷口佳典合作，由谷口監修推出3款職人新作。（圖／業者提供）

●11元搶上萬美妝、線上優惠狂撒、咖啡買11送11杯

「PXGo!全聯線上購」超級周年慶期間爆殺，「雙11」11月11日當天，保養控最愛的「SK-II青春露230ml」原價6990元，17:11限時下殺11元。「惠而浦32公升獨立式萬用蒸烤爐」原價19,800元，22:11同樣下殺只要11元，爆殺品通通限量，可設好鬧鐘拼手速。

全聯「隔日達」加碼回饋最高達42%，11月11日狂撒折價券，單筆消費滿1111元，現折111元；11月7日前再加碼滿額最高折價800元優惠。11月8日至11月11日還可享折價、贈點雙重好康，單筆消費滿1500元，折100元；PX Pay/全支付折後消費滿1500元，加碼送1111福利點(當日/單卡回饋上限11,111福利點)。

11月8日至11月10日連續3天中午11點，官網首頁再送出神秘折扣碼，單筆消費滿2000元，輸入優惠碼享11%折扣，最高折400元。

「小時達」歡慶1100店，加碼即日起至12月1日每周五六日，及11月11日共16天，消費單筆滿1,111元，輸入折扣碼【歡慶1100店】，就享88折優惠（最高折200元）。凡購買保健品任1件，即加贈111福利點(每會員活動期間最高贈1,111福利點)。

小時達雙11當天再送好康，11:00、14:00、17:00三個時段，祭出限量500張優惠，單筆滿1,111元，輸入指定折扣碼【搶券購痛快】還可現折222元。

「分批取」11月8日至11月12日期間，不限品項單筆買滿1111元，贈1111福利點。「OFF COFFEE咖啡」祭出組合優惠，熱美式/拿鐵「買11杯送11杯」CP值超高。11月9日、11月10日周末搭配全支付可省更多。

▼OFF COFFEE咖啡「買11杯送11杯」。（圖／業者提供）

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

★全家雙11優惠

全家迎接雙11，即日起至11月26日集結線上、線下祭出多重促銷，包括包裹取件「11元吃霜淇淋」；還有近百項商品「加11元多1件」，多項夯品爆殺「買1送1、5折起」，咖啡也有111杯省千元的組合優惠。

●11元吃霜淇淋

為鼓勵民眾在雙11下單後到全家取件，即日起至11月26日，消費者凡於全台全家完成包裹取件，並報會員電話或出示APP會員條碼，可獲得「11元指定商品2選1酷碰券」，憑券可兌換Fami!ce霜淇淋1支(原價49元)，或大杯焙茶拿鐵1杯(原價65元)。數量有限，兌完為止。

●門市「加11元多1件」

實體店舖線下一同狂歡，超過百件商品「加11元多1件」，不論是熱銷冰品、飲品，或是零食點心通通有；首推威德399元系列保健品，加價11元即可多一件，近乎買1送1的超低價，有需求的消費者絕對要買！

●雙11夯品2折、5折起

「全家行動購」卯足火力迎戰，即日起至11月26日，推出11元/111元/1111元/2111元均一價專區，熱銷糕點麵包1折起，只要銅板價11元就能帶回家。更有多種商品推出超低優惠，如換季必買的FamiCollection發熱衣、涼感衣，活動期間即可以低於2折的超甜價帶回家。

雙11當日更推出限定活動，除了全館免運，10點起多款爆品5折起；晚上6點到23:59還有「消費滿1111元享85折、滿2222元享77折」優惠。

●「隨買跨店取」買1送1、咖啡組合優惠省千元

全家APP即日起連續4周，每周三10點起在「隨買跨店取」推出百樣商品「5折起、買1送1」。推薦必買包括「茶葉蛋20入222元組合」、FMC天然水2.2Ｌ「買11送11」，兌換期限至6月30日，數量有限，售完為止。

11月9日至11月11日，「Let’s Café」也祭出閃購價，最多現省千元：
Let’s Café大杯經典美式，111杯3000元。
Let’s Café大杯經典拿鐵，111杯4300元。
Let’s Café大杯熱卡布奇諾，111杯4300元。
Let’s Café大杯單品美式，111杯6700元。
Let’s Café大杯單品拿鐵，111杯8000元。
私品茶55元飲品30杯、65元飲品26杯，1111元。

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